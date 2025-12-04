A főpolgármester a Konkrétan Rónai Egonnal legújabb adásában beszélt részletesen Budapest pénzügyi helyzetéről. Úgy fogalmazott, hogy a főváros a működőképesség határán van, a kormány pedig valójában politikai nyilatkozatot akar kikényszeríteni tőle arról, hogy „mentsék meg” a fővárost, de ezt nem hajlandóak kimondani.

Szerinte az „önkormányzati fizetésképtelenség” fogalma jogilag nem is létezik, ezért úgy látja, hogy mindez inkább politikai játszma, nem pedig jogi kategória – írja az Index.

Kritizálta továbbá Orbán Viktor korábbi kijelentését is, miszerint a szükséges béreket ki fogja fizetni, mert ez azt a benyomást kelti, mintha a miniszterelnök közpénzből tenne magánjellegű szívességet. Így pedig olyan, mintha az állam elvenné a pénzt, majd megmentőként adná vissza azt. Szerinte a helyzet egy örkényi drámához hasonlít.

Karácsony a beszélgetésben arra is kitér, hogy bár hálás a Tisza frakciójának, hogy sok dologban együttműködőek voltak, de ezt sokkal többször kellene megtenniük. Úgy látja, a közvélemény-kutatások inkább azt mutatják, hogy a Fidesz fokozatosan utoléri Magyar Péteréket, és felveti, hogy ebben akár szerepe is lehet a Tisza budapesti politikájának.