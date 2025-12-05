Andrej Babis, a cseh választásokon győztes ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) elnöke csütörtökön este bejelentette, hogy megválik az Agrofert holdingtól, amelynek eddig egyedüli tulajdonosa volt. A politikus a közösségi médiában közzétett videóban kijelentette: a jövőben semmilyen kapcsolata nem lesz a céggel, és a politikából való távozása után sem válik újra tulajdonossá. Lépésével a politikusi és vállalkozói szerep közti összeférhetetlenséget kívánja feloldani - írta az MTI.

A pártelnök szerint ezzel teljesítette az államfő feltételét, amelyhez Petr Pavel a kormányfői kinevezését kötötte. A köztársasági elnök üdvözölte a döntést, és bejelentette:

december 9-én reggel kilenc órakor kinevezi Babist kormányfővé, tiszteletben tartva a választási eredményt és a koalíciós tárgyalások menetét.

A hatályos cseh törvények tiltják, hogy kormánytag olyan vállalat tulajdonosa legyen, amely állami támogatásra jogosult. A feltétel teljesítésére Babis az Agrofert részvényeit egy tröszti struktúrába helyezi át, amelyet egy független személy kezel majd, és egy másik független személy ellenőriz; a holdingot halála után gyermekei öröklik. A döntés visszavonhatatlan, és Babis szerinte túlmutat a törvényes követelményeken.

A lépéssel elhárult az akadály Csehországban az új koalíciós kormány megalakulása elől. Az október eleji választásokon győztes ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal és az Autósok párttal készül kormányt alakítani. A 200 tagú képviselőházban a három párt 108 mandátummal rendelkezik. A 16 tagú kabinetben az ANO adja majd a kormányfőt és nyolc minisztert, négy tárcát az Autósok kapnak, hármat pedig az SPD. A koalíciós szerződés értelmében az SPD adja a képviselőház elnökét is, erre a posztra Tomio Okamurát jelölik.

Andrej Babis multimilliárdos vállalkozó, Csehország egyik leggazdagabb embere. Az Agrofert holding jelenleg mintegy 260 céget fog össze több mint 20 országban - köztük Magyarországon -, és több tízezer embernek ad munkát.