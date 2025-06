Májusban már a nyolcadik hónapja csökkent Tesla Kínában gyártott autóinak értékesítése. Éves bázison 15 százalékos volt a visszaesés, amivel 61 662-re esett az kereskedőkhöz kiszállított autók száma. Ezt megelőzően, áprilisban hatszázalékos zsugorodást szenvedett el a cég – derült ki a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének adataiból.

Egyelőre az sem segített az Elon Musk által tulajdonolt céget, hogy a Model 3 és Model Y modelleket hozzáadták a pekingi kormány kampányához, amelyben a vidéki térségekben akarja segíteni az elektromos autók terjedését. A Tesla által 2023-ban kirobbantott árháború kezdete óta, 40 új márka jelent meg a kínai piacon. Ezek olyan öldöklő árversenyt folytatnak, hogy már a pekingi vezetés is arra figyelmeztette őket, fejezzék be a nyereségüket erodáló harcot. Kínában ma már olcsón kell adni a jól felszerelt modelleket is – írja a Totalcar.

A Tesla legnagyobb vetélytársa, a BYD május végén adott újabb árkedvezményeket több mint 20 modelljére, mire válaszul a Geely Auto és a Chery is hasonló lépéseket tett.

Amerikában és Európában is nagy a visszaesés

Norvégián kívül – ott éves bázison 213 százalékkal növelte a májusi eladásait Elon Musk vállalkozása – az európai piacokon is gyengén teljesít az amerikai gyártó: az Egyesült Királyságban, Németországban és Olaszországban is tovább estek a márka eladásai májusban, akárcsak Franciaországban, Svédországban és Dániában.

Az Egyesült Államokban 11 százalékkal adott el kevesebb autót a Tesla 2025 májusában, mint 2024 ötödik hónapjában.

Ausztráliában a norvégiaihoz hasonló pozitív változás volt megfigyelhető. A Tesla a múlt hónapban majdnem négyezer autót adott el a kontinensnyi szigetországban, ami több mint 122 százalékos ugrás az egy évvel korábbihoz képest. A siker titka ausztrál és norvég esetben a Model Y, az öregedő Model 3 eladásai estek.

Mindazonáltal ez a két piac túlságon kicsi ahhoz, hogy kihúzza az amerikai villanyautó-gyártót a gödörből, amibe az európai, kínai és egyesült államokbeli visszaesés következtében csúszott bele. Ráadásul a nemrég kirobbant Musk-Trump csörte következtében Washington a kormányzati szerződéseik megszüntetésével fenyegeti Elon Musk vállalkozását.