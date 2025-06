Amíg mi stabilak maradtunk, az osztrákok lejjebb csúsztak

A Fitch Ratings továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot, de péntek éjjel Londonban azt is bejelentette, hogy az eddigi „AA plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői szintnek számító „AA"-ra vette vissza Ausztria hosszú távú külső államadósság-kötelezettségeinek besorolását.