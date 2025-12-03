Elsőre nem sikerült letörnie az euró-forint devizapárnak a lélektani 380-as szintet. A szerda reggeli órákban még biztató volt a kép, a napi minimum árfolyam 380,2 volt, délutánra viszont 381,4-ig emelkedett a jegyzés.

Az egyik dolog, amit egyébként is kiemelten követnek a befektetők és most valamilyen kapaszkodóul szolgálhatott, az a szerdán publikált jegyzőkönyv lehetett a jegybank monetáris tanácsának legutóbbi üléséről. Az MNB oldalára feltöltött dokumentum felhívta a figyelmet, hogy "a 2026 eleji átárazások mértékét jelentős bizonytalanság övezi”, emellett volt olyan tanácstag, aki a megemelt idei és jövő évi költségvetési deficit kapcsán az inflációs kockázatok erősödését hangsúlyozta. A jegybankárok egyetértettek abban, hogy az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, ebből az is kiolvasható, hogy a decemberi inflációs jelentésben a főbb prognózisok nem térnek el majd a szeptemberitől.

A délutáni kismértékű forintgyengülést az euró-dollár piacán kibontakozó fordulat is okozhatta. A dollár erősödni kezdett, vélhetően a vártnál rosszabb amerikai munkaerőpiaci adat miatt: az ADP adatai szerint az amerikai vállalatok 32 ezer munkahelyet szüntettek meg novemberben, szemben a 10 ezer fős növekedésre vonatkozó előrejelzésekkel.

A Raiffeisen elemzése szerint a piac egész héten tesztelheti a 380-as szintet, miután múlt pénteken megerősítette az eddigi besorolását és a hozzárendelt kilátást a Moody's Magyarországról.

Pénteken ítéletet mond a Fitch is, amely a szektortársnál optimistább volt a magyar költségvetés helyzetét illetően, ezért számukra az 5 százalékra emelt hiánycél nagyobb eltérést jelent az ő prognózisukhoz képest. A Fitch jelenleg stabil kilátásokat rendel a minősítéshez, így abszolút benne van a pakliban ennek lerontása.

380 alatt legutóbb 2024 januárban járt az euró-forint árfolyama.