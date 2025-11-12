A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,89 pontos csökkenéssel, 107 228,42 ponton nyitott szerdán.

Kedvező hangulatban indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Kedden a BUX 604,8 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 107 229,31 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött szerdai előrejelzésében kiemelte, a bankadó emelésének híre kedden lerántotta az OTP árfolyamát. A BUX index lefelé korrigált, szerinte a szerdai kereskedés kedvező hangulatban indulhat, azonban az OTP mozgása volatilis maradhat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 31 865, majd 30 970 forintnál látható támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás. Kedden az OTP-részvények ára 820 forinttal, 2,5 százalékkal 32 000 forintra csökkent, forgalmuk 22,0 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 3043 forintnál húzódik ellenállás, 2966 forintnál támasz. Kedden a Mol 50 forinttal, 1,68 százalékkal 3020 forintra erősödött, 3,8 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 9870 forintos szintet tesztelte, áttörése esetén 10 100 forintnál adódhat a következő akadály. A Richter-papírok árfolyama kedden 140 forinttal, 1,44 százalékkal 9865 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján továbbra is 1790-1800 forint között húzódik fontos ellenállás, 1750 forintnál pedig támasz. A Magyar Telekom árfolyama kedden 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1782 forintra esett, forgalma 345,4 millió forint volt.