A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 628,09 pontos, 0,76 százalékos csökkenéssel 82 400,87 ponton zárt hétfőn. A nyitást követően több mint 10 százalékkal esett a BUX értéke, a délelőtt folyamán még 7 százalék körüli mínuszban volt, végül délutánra mutatkozott enyhülés.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint

a kereskedelmi háború hatására a befektetői hangulat világszerte törékennyé vált,

ennek hatására kezdte más európai tőzsdeindexekkel együtt a BUX is jelentős eséssel a hétfőt.

A kontinensen a nyitásokat követő 5 százalék körüli csökkenés 3 százalék körülire csökkent, a BÉT a nap végére ennél is jobban teljesített.

Az elemző az MTI-nek azt is elmondta, hogy szerinte a visszaesés a kedvező árú részvényvásárlás lehetőségét is magával hozta. A szakértő ezzel magyarázta, hogy az OTP a bizonytalanságok ellenére is erősödéssel zárhatott.

A Mol árfolyama 70 forinttal, 2,4 százalékkal 2842 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,33 százalékkal 1488 forintra, Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,5 százalékkal 10 010 forintra gyengült. Ugyanakkor az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,77 százalékkal 22 370 forintra erősödött.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8051,83 ponton zárt hétfőn, ez 247,64 pontos, 2,98 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.