A Trump kormányzat tagjainak hétvégi nyilatkozataikból az látszik, hogy a széles körű vámok április 2-i bejelentése óta eltelt időszakban kibontakozó zuhanást csak átmeneti reakciónak tartják a tőzsdéken és számoltak ezzel az elnök gazdasági programjának tervezése és megvalósítása során. Egyelőre láthatóan

az a kommunikációs irányvonal, hogy a rövid távú fájdalom megéri a hosszabb távú nyereség érdekében.

Peter Navarro, a Fehér Ház vezető gazdasági tanácsadója szombaton a Fox News televíziós csatornán azt tanácsolta az amerikaiaknak, hogy ne essenek pánikba, s a részvényárfolyamok zuhanása ellenére tartsák meg részvényportfólióikat. Szerinte Trump gazdaságpolitikájának következtében a későbbiekben a valaha látott legnagyobb tőzsdei fellendülés következik és az elnök ciklusának a végére a Dow Jones Industrial Index elérheti az 50 ezer pontos szintet is. A mutató pénteken valamivel 38 ezer pont felett zárt. Navarro azt is hangsúlyozta, hogy a piaci reakciók csak a Wall Street véleményét tükrözik és nem a „Main Street”-ét, ahogy az amerikai vállalatokat és gazdaságot szokták nevezni a tőzsdével szemben.

Scott Bessent pénzügyminiszter pedig az NBC csatornának adott nyilatkozatában tévesnek nevezte a vezető közgazdászok és befektetési bankok előrejelzéseit, amely szerint az amerikai gazdaság recesszióba csúszna. Mint mondta, az amerikai gazdaság egyelőre erős és a tőzsdei áresés csak rövid távú reakció, s azt Ronald Reagan elnökségének első napjaiban lejátszódó piaci reakciókhoz hasonlította. Szerinte a vámok csak egyszeri kiigazítást eredményeznek az árfolyamokban és nem okoznak tartós inflációs nyomást – írja a The Washington Post.

Ed Yardeni neves tőzsdei szakértő szerint azonban a Trump kormányzat jelenleg tévesen ítéli meg a helyzetet. Befektetőknek küldött elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai gazdaság és a vállalatok teljesítménye szoros kapcsolatban van a részvénypiaci folyamatokkal. Az amerikai háztartások vagyonának jelentős része van ugyanis részvényalapú befektetésekben és különösen igaz ez a nyugdíjcélú megtakarításokra. Ha a részvények jelentősen esnek, akkor az az emberek megtakarításaik értékének csökkenését látva visszafogják fogyasztásukat és ez negatívan hat vissza az egész amerikai gazdaságra.

Yardeni szerint ha a tőzsdei áresés folytatódik, akkor a választók részéről egyre fog nőni a nyomás a republikánus képviselőkön és szenátorokon is, hogy valamilyen módon akadályozzák a múlt héten bejelentett vámtarifa rendeletek végrehajtását

Bill Ackman, neves hedge-fund vezér hétvégén azt írta, reméli, hogy Trump elnök jó néhány ország esetében elhalasztja a vámok bevezetését, hiszen már sokan jelezték, hogy csökkentetni tervezik az amerikai árukkal szembeni kereskedelmi korlátozásaikat. Ha nem teszi, akkor a bizonytalanság növekedése súlyos recesszióba taszíthatja az amerikai gazdaságot.

S&P 500-as index és 30 napos RSI mutatója Kép: Economx, stooq.com

A tőzsde mindenesetre elég egyértelmű jelzést küldött a múlt héten. Az S&P 500-as részvényindex letörte technikailag fontos, 5400 pont körüli támasz zónáját és pénteken 5074 ponton zárt. Eközben az index hosszabb távú, 30 napos RSI mutatója 31-es értékre süllyedt. Ennek azért van jelentősége, mivel egy korábban emelkedő trendben lévő index esetében ez már masszívan „mega-túladottságot jelent” és jelzi, hogy az adott piac ciklikus negatív trendfordulót mutatott be, s ez hosszabb távon is negatív teljesítményt jelez előre. Még akkor is, ha az ilyen mértékű esés után hevesen felpattannának az árfolyamok, amire a múltban már számos esetben volt példa.