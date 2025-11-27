A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 447,78 pontos, 0,41 százalékos csökkenéssel, 109 379,24 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a nemzetközi hangulat romlásával magyarázta a csökkenést, noha a nyitást követően egy ideig még jól alakult a kereskedés.

A Molra céláremelés érkezett, és valószínűleg az is jót tett az árfolyamának, hogy sajtóértesülések szerint megvásárolhatja a szerbiai NIS olajfinomítót. Az OTP megközelítette az elemzői célárakat, ezért dönthetett a részvényesek jelentős része az eladás mellett.

A Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal, 2912 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,14 százalékkal, 1774 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,31 százalékkal, 34 000 forintra, a Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,05 százalékkal, 9795 forintra esett.