A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX minimális, 64,7 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 107 362,16 ponton zárt hétfőn. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: negatív hangulat jellemezte a nyugat-európai piacokat a mesterséges intelligencia szektor részvényeivel kapcsolatos aggodalmak miatt.

Megjegyezte, a magyar piac a nyitást követő emelkedést után lefelé mozdult el, napközben oldalozott és minimális emelkedéssel zárta a napot. A Magyar Telekom a jövő évi bérfejlesztésről, az idei évi juttatásokról és létszámleépítésről adott hírt, míg a kisebb papírok közül az Alteo részvényei 6,5 százalékkal a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves jelentés publikálását követően.

A Mol 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3040 forintra, a Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,41 százalékkal 9685 forintra esett. Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,44 százalékkal 32 310 forintra erősödött. A Magyar Telekom árfolyama 1740 forinton stagnált.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 459,61 ponton zárt hétfőn, ez 37,79 pontos, 0,36 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.