A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX minimális, 64,7 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 107 362,16 ponton zárt hétfőn. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: negatív hangulat jellemezte a nyugat-európai piacokat a mesterséges intelligencia szektor részvényeivel kapcsolatos aggodalmak miatt.
Megjegyezte, a magyar piac a nyitást követő emelkedést után lefelé mozdult el, napközben oldalozott és minimális emelkedéssel zárta a napot. A Magyar Telekom a jövő évi bérfejlesztésről, az idei évi juttatásokról és létszámleépítésről adott hírt, míg a kisebb papírok közül az Alteo részvényei 6,5 százalékkal a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves jelentés publikálását követően.
Kapcsolódó
A Mol 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3040 forintra, a Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,41 százalékkal 9685 forintra esett. Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,44 százalékkal 32 310 forintra erősödött. A Magyar Telekom árfolyama 1740 forinton stagnált.
Betett az adóemelés az OTP-nek – pedig soha nem látott célárakat kapott külföldrőlA bankadó-emelés híre letörte az OTP részvényét és magával húzta a teljes BUX-ot, miközben a JP Morgan, a Goldman Sachs és más nagyházak történelmi magasságokba emelték a magyar bank célárát. A rekorddöntögető hét végül így is mínuszba fordult.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!