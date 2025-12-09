A londoni FTSE-100 mutató 0,03 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,53 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,69 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,16 százalékkal csökkent. Milánóban 0,33 százalékos, Madridban 0,07 százalékos indexemelkedéssel zárult a kereskedés.
A befektetők az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) szerdai kamatdöntését várják. A jelenlegi piaci várakozások alapján 87,4 százalék a 25 bázispontos kamatcsökkentés esélye.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,57 dollárral, 0,91 százalékkal, 61,92 dollárra csökkent a globális túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak hatására, az arany határidős jegyzése 4247,15 dolláron állt unciánként, 0,70 százalékos (29,45 dolláros) erősödéssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 2,13 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 27,44 eurón állt tőzsdezáráskor.
Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,29 százalékos, az S&P 500-as index 0,20 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,15 százalékos nyereséggel állt.
