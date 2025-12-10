A kormány január közepéig kiírja a felhívást, február elején pedig elindítja a családok számára azt a pályázatot, amelynek keretében 2,5 millió forint vissza nem térintendő támogatást nyújtanak 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – jelentette be Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, az MVM Zrt. igazgatóságának elnöke.

A politikus posztjában azt írja, mindenki kérhet állami hozzájárulást, aki napelemmel rendelkezik, vagy tervezi, hogy napelemet telepít. Előnyt élveznek az elbírálásnál azok, akik már kiestek az éves szaldóelszámolásból, illetve akik 2030-ig fognak kiesni, illetve, akik vidéki kistelepüléseken laknak.

Czepek Gábor hangsúlyozza, a 100 milliárd forintos kerettel bíró lakossági energiatároló programmal abban akarják a napelemmel rendelkező háztartások segíteni, hogy tartósan önellátókat maradjanak, és áramigényeik minél nagyobb részét saját eszközzel, helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához.