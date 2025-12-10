A londoni FTSE-100 mutató 0,14 százalék plusszal, a frankfurti DAX-index 0,22 százalék mínusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,37 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,16 százalékkal csökkent. Milánóban 0,25 százalékos veszteséggel, Madridban 0,07 százalékos indexemelkedéssel zárult a kereskedés.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,16 dollárral, 0,26 százalékkal, 61,78 dollárra csökkent, az arany határidős jegyzése 4229,65 dolláron állt unciánként, 0,15 százalékos, 6,55 dolláros gyengüléssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 2,47 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 26,81 eurón állt záráskor.
Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,43 százalékos, az S&P 500-as index 0,03 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,23 százalékos veszteségben állt.
A befektetők az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) szerdai kamatdöntését várják. A jelenlegi piaci várakozások alapján 89,6 százalék a 25 bázispontos kamatcsökkentés esélye.
