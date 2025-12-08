A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,93 pontos emelkedéssel, 108 923 ponton nyitott hétfőn.

Csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), pénteken a BUX 465,8 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel 108 922,07 ponton zárt.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, hogy csökkenéssel zárta a hetet a BUX index, és a határidős árazások alapján csökkenéssel kezdődhet meg a kereskedés hétfőn.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 33 500 forintnál, az alatt pedig 33 316 forintnál húzódik támasz, ellenállás 35 662 forintnál látható. Pénteken az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,44 százalékkal 34 100 forintra esett, forgalmuk 5,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol nem tudta áttörni a 2966 forintnál húzódó ellenállást a pénteki kereskedésben, így az továbbra is ellenállást képez, támaszt a 200 napos mozgóátlag ad 2938 forintnál, illetve alatta további 2904 forintnál látható. Pénteken a Mol 10 forinttal, 0,34 százalékkal 2950 forintra csökkent 747,8 millió forintos forgalomban.

A Richter árfolyamában 9500 forint környékén húzódik erősebb támasz, ellenállás 9870 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama pénteken 40 forinttal, 0,41 százalékkal 9620 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

Továbbra is a 200 napos mozgóátlag alatt maradt a Magyar Telekom árfolyama, amely 1754 forintnál képez ellenállást, támasz 1690 forintnál húzódik. A Magyar Telekom árfolyama pénteken 6 forinttal, 0,34 százalékkal 1744 forintra gyengült, forgalma 305,7 millió forint volt.