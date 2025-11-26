Bíró Pál, a Google Magyarország country managere a 24.hu számára adott interjújában szót ejt többek közt arról, mivel foglalkoznak a cég magyar mérnökei, hogyan profitálhat majd, s hogyan profitál már most a munkájukból Magyarország és Budapest, továbbá miként járulhatnak hozzá az itteni startupok kezdeti növekedéséhez.

Elmondta, fejlesztő mérnökeik az elmúlt másfél évben az Agent Space vállalati MI-platformon dolgoztak, amely a Gemini mesterséges intelligenciáját, a Google-keresést és a vállalati adatokhoz kapcsolódó felületeket kapcsolja össze.

A multinacionális óriásvállalat magyar részlegének vezetője a politikai hirdetések betiltása kapcsán emlékeztetett, az már Magyarországon is elindult, egészen pontosan szeptember vége óta van érvényben ez az új szabályrendszer a cégen belül.

„Mi maximálisan próbálunk megfelelni, de nincs egyszerű dolgunk, ugyanis ez egy érzékenységet igénylő, többlépcsős folyamat”

– mondta a EU TTPA-szabályozásáról. Az első szinten magának a hirdetőnek, hogy a kreatív anyaga politikai hirdetésnek minősül-e vagy sem. Arról, mi minősül a Google-ön belül politikai hirdetésnek, van egy nagyon hosszú lista. Az átállás részeként a hirdetőknek kell nyilatkozniuk arról, hogy a rendeletben meghatározott értelemben politikai hirdetést futtatnak-e. Minden kampányhoz kötelező egy „igen” vagy „nem” nyilatkozat – ismertette Bíró.

Jelezte, „a Google mesterséges intelligenciáját és az emberi ellenőrzést együttesen alkalmazzuk annak érdekében, hogy azonosítsuk és eltávolítsuk azokat a hirdetéseket, amelyek sértik a szabályzatainkat, és károsak a felhasználóknak vagy a Google Ads ökoszisztémájának. Amennyiben bebizonyosodik, hogy politikai anyagról van szó, a hirdetés tiltásra kerül, nem futhat tovább”.

Ha pedig súlyos vagy visszaeső szabálysértővel van dolgunk, a Google törölheti is a fiókot. Erre már volt példa, nem is kevés

– szögezte le az országigazgató.

A szürkezóna kapcsán az 50–60 fős leányvállalat vezetője úgy fogalmazott, „egy árnyalt politikai utalást például az MI nem feltétlenül vesz még észre”, ilyenkor kell emberi ellenőrzés, akár anyanyelvű szakember is.

Bíró Pál felidézte, „csak az elmúlt egy évben több mint 5,1 milliárd olyan hirdetést tiltottunk le a Google felületein, melyek nem feleltek meg a Google hirdetési irányelveinek vagy a helyi jogszabályoknak. Ez az 5,1 milliárd hirdetés több mint 39,2 millió fiók letiltását vonta maga után”, és ezek nagy része úgy került letiltásra, hogy még meg sem jelent a platformon.

Arról nem tudott pontos számot mondani, mekkora kiesést jelentett a Google-nek a politikai hirdetések megszűnése, ugyanakkor a mesterséges intelligenciát illetően rámutatott:

olyan tektonikus technológiai átrendeződés előtt áll a világ, ami mindent meg fog változtatni, és mindenkinek feladata van abban, hogy ez a változás pozitív legyen. Én e téren radikális optimistának tartom magam.

Arra is kitért, csak a generatív MI szerinte több mint 100 milliárd eurós pluszbevételhez juttathatja az EU-t. „Magyarország gazdaságához különösen sokat tehet hozzá, itt nagyjából 10 milliárd euróról van szó a következő tíz évet tekintve. És ez még csak egy szelete a tortának”.

Kiemelte a DeepMind AlphaFold2 elnevezésű fejlesztését, amely képes volt több mint 200 millió fehérjestruktúra előrejelzésére, ez már most dollármilliókat és kutatási időben százmillió éveket takarított meg potenciálisan. Korábban egyetlen fehérje 3D-szerkezetének meghatározása jellemzően egy évig vagy még tovább tartott, ám az AlphaFold 2 percek alatt, figyelemreméltó pontossággal képes előrejelezni ezen formákat. Nem véletlen, hogy a projektet 2024-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazták – világított rá.