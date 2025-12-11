Nem kellett sokat várni, hogy a magyarországi felhasználókig is elérjen a Google YouTube-ra vonatkozó szigorítása. Eszerint a prémium családi fiókot használóknak mostantól ténylegesen egy háztartásban kell élniük, ha a közös előfizetés anyagi előnyét kiaknáznák.

A havi 4790 forintra emelt díjú csomag esetében tavaly egy fiókkezelő legfeljebb öt családtagját adhatta hozzá a prémium tagságához, de

a YouTube eddig azt nem ellenőrizte, hogy ők valóban egy ingatlanban élnek-e. Ennek azonban most vége.

A Google már az ősz elején emailben figyelmeztette a YouTube családi csomagjának előfizetőit, hogy a fiókjuk hozzáférését felfüggesztik, és 14 napon belül igazolniuk kell, hogy a családi fiók felhasználói mind egyazon címen élnek. Ha nem, elveszítik a prémium előfizetésük előnyeit.

Bár az „egy háztartásban élés” követelménye mindig is szerepelt a szolgáltatási feltételekben, ezt eddig nem igazán ellenőrizte a YouTube, így egymástól távol élők is vígan használhatták ugyanazt a fiókot a hirdetésmentes videózáshoz és streameléshez – emlékeztet a Telex.

A YouTube szóvivője viszont nem kertelt, a CNET-nek aláhúzta: a családi csomagra vonatkozó szabályzatuk nem változott, „és folyamatosan érvényesítik azt”. A jelek szerint ez tehát Európába is elért, hiszen több magyarországi felhasználó is hasonló figyelmeztetést kapott már az utóbbi időszakban.