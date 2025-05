2024-ben 13,8%-os visszaesés történt a beruházások terén a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Hogy látja ennek fényében az ingatlanszektor, építőipar jelenét? Mire számít 2025-ben?

Egyfelől turbulens a piac, de azt gondolom, hogy jóval nyugodtabb a helyzet, mint tavaly vagy tavalyelőtt volt. Sokkal kiszámíthatóbb környezetben tudunk most dolgozni. A nagy cégeknek van munkájuk, a kisebbeknél hektikusabb inkább a helyzet. Azt gondolom, hogy aki tényleg jó minőségben tud teljesíteni, annak jelen piaci környezetben van munkája. Pezsgés van az ingatlanpiacon, illetve az építőiparban. Úgy vélem, hogy az ingatlan jó befektetés, hiszen az újépítésű, illetve használt lakásárak sem csökkennek, hanem folyamatos emelkedést mutatnak.

Milyen hatással van az ingatlanpiacra a vagyonos rétegek növekvő száma, illetve a külföldi befektetők jelenléte?

A prémium ingatlanok iránt folyamatos a kereslet. A Credit Suisse Global Wealth Report 2024 jelentése szerint világviszonylatban – a válságok, háborúk, Covid ellenére, amelyek visszavetik vagy lassítják ugyan a folyamatot – növekszik a vagyonosok száma. Emellett hazánkban is megjelentek a kínai, orosz, izraeli, amerikai befektetők. Az EU-n belüli állampolgárok ingatlanszerzéséről nincsenek pontos statisztikai adatok, ám 2024-ben az EU-n kívüli külföldi állampolgárok 23%-kal több magyarországi ingatlan vásárlására nyújtottak be kérelmet az azt megelőző évhez képest a kormany.hu-n közzétett statisztika szerint. Az EU-n kívüli külföldi állampolgárok ingatlanszerzése így a teljes évre becsült hazai ingatlantranzakciók közel 3%-át fedte le, a Duna House elemzése alapján. Ők többnyire a nagyobb értékű, akár prémium ingatlanokat keresik. Van tehát egy folyamatosan növekvő kereslet, egyre több a vagyonos ember idehaza és világszerte. Az is jól látható, hogy a jómódú rétegek jellemzően pénzügyileg reziliensebbek, a kereslet kevésbé csökken, így az ő kiszolgálásuk prémium ingatlanokkal kevésbé kockázatos lépés akár még válság idején is.

Általánosságban, tehát nem csak a prémium ingatlanokra értve, azt látom, hogy a növekvő keresletet egy mostanában szűkülő kínálat próbálja kiszolgálni. A lakásárak folyamatos emelkedése is erre utal. Közel nem épül annyi ingatlan, amennyire szükség lenne. Nyilván több tényezős ez a dolog, egyelőre azért még nem annyira jó a piaci helyzet, tehát még mindig magasak a kamatok, ha a vevői oldalt nézem, akkor 7-8% körül vannak.

Nehéz gazdasági helyzetben hogyan érdemes építkezni, befektetni ön szerint?

Én úgy látom, hogy amikor mások kivonulnak, akkor lehet igazán jó pozíciókat szerezni. Persze, ehhez az kell, hogy ne csak a jelen állapotot nézzük, hanem azt is, merre halad a piac. Sokan idézik Warren Buffett híres mondását: „Akkor legyél mohó, amikor mások félnek.” De ezt a gyakorlatba átültetni kevesen merik.

Nagyon fontos a kollégák megtartása, a márkát ugyanis a legjobban a hétköznapi működés építi vagy rombolja. A magyar piacon talán még szokatlan az open book elszámolás: azaz, amikor minden körülmény változása ellenére az a legfontosabb, hogy a projektet befejezzük, ehhez igazítjuk menet közben az elszámolást. A harmadik lényeges pont a piacvédelem: amikor a globális konjunktúra olyan körülményeket teremt, amikor minden lehetőség és szándék adott, ám ha nem, akkor hamar kiderül, kire mennyire lehet számítani. Ha megvan a szándék az ingatlanfejlesztésre, akkor a legnagyobb válságok ellenére is képesek vagyunk a projekteket befejezni akkor, ha a szereplőknek van okuk elhinni, hogy a másik képes teljesíteni. Bizalomra adhat okot, hogy 1991-ben alapított, magyar tulajdonú, több válságot átvészelt építőipari cég vagyunk, ahol biztos kezekben van a projekt.

Milyen projekteken dolgoznak jelenleg?

Pomázon a negyedik ipari ingatlanunkat fejlesztjük ebben az évben, várhatóan decemberben át tudjuk adni: 3500 négyzetméter alapterületű és A++-os energetikai tanúsítvánnyal fog rendelkezni. Hőszivattyúkkal oldjuk meg a csarnok temperálását is, illetve az irodablokkoknak a fűtését-hűtését is. Gyakorlatilag még ropog a papír a kezemben: két hete vettem át a Dohány utcai 17 lakásos apartmanházunk használatbavételi engedélyét. Szintén a VII. kerületben a tervezési fázisba lépett egy 61 lakásos projektünk, talán júniusra lesz engedélyezési tervünk, és az utolsó negyedévben tervezünk belevágni a projekt kivitelezésébe.

A generálkivitelezés és a fejlesztés is egy cégcsoporton belül van, így mind a kettőből lehet profitálni, ezt az üzleti konstrukciót olyan 5-6 évre lehet visszadatálni, amikor megépítettük az első négylakásos társasházunkat a II. kerületben. Ezt követően kezdtük el a lakó- és ipari ingatlanok fejlesztését, bérbeadását.

Hogyan látja 2025-öt és az utána következő éveket?

2025 gyakorlatilag már előkészített év nálunk, és a 2026-os projektjeink 60%-a is körvonalazódott. Ez a fajta előrelátás csak akkor lehetséges, ha nem ad hoc jelleggel tervezünk, hanem évekre előre gondolkodunk.

Sokszor a piaci változásokra, vagy akár a vevői igényekre azonnal kell reagálnunk és ezt meg is tudjuk tenni. Ez a fajta rugalmasság kulcsfontosságú ebben a turbulens környezetben. A gyors alkalmazkodás képessége nélkül nem tudnánk sikeresen működni, és nem tudnának hosszú távon is fenntarthatóak lenni a projektjeink.

Ha röviden össze kellene foglalnia, mit tanácsolna most a beruházóknak, fejlesztőknek?

Ne a hangulatot, hanem a hosszú távú adatokat nézzék. Minden recesszió után jön fellendülés – és azok vannak előnyben, akik már akkor jelen vannak, amikor mások még kivárnak. Most alapozni kell. Aki építkezni tud, amikor mások kivonulnak, az később erősebb pozícióban lesz.