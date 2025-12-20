Idén is elindult a BAHART Fénykomp Szántódrév és Tihanyrév között, amely az adventi időszak, a téli hétvégék és az ünnepek egyik legkülönlegesebb balatoni programja. Az ünnepi fényekkel kivilágított komp a Balaton téli arcát mutatja meg az utasoknak, egyedi hangulatú átkeléssel a két part között – írja tájékoztatásul a bahart.hu.

A Fénykomp 2025 novemberének utolsó hétvégéjétől egészen 2026. január 31-ig közlekedik. A járat reggel 7:00 és 8:00 között, valamint az esti órákban 16:00 után indul, így a naplemente és az esti fények idején is különleges élményt nyújt.

A BAHART ünnepi járata nemcsak a közlekedést teszi emlékezetessé, hanem valódi téli balatoni látványosságként is szolgál, amely a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű programnak számít az ünnepi időszakban.