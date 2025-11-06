Cikkünk frissül ...

Orbán Viktor miniszterekkel és üzletemberekkel utazik pénteken Washingtonba. A kormányfő azt írta, „ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.”

Orbán Viktor a repülőtéren köszönt el kollégáitól Kép: Facebook

Úgy tudni, a gépen Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett ott lesz Lázár János, Hankó Balázs, Orbán Balázs, Nagy Márton, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Lantos Csaba miniszterek, továbbá cégvezetők és propagandisták.

A Wizz Air vezetője megtiszteltetésnek tartja, hogy a magyar miniszterelnököt és delegációját szállíthatja hivatalos kormányzati út keretében, ahol találkozóra kerül sor az Egyesült Államok elnökével – közölte a légitársaság a Világgazdaság megkeresésére.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a delegáció annyira nagy lesz, hogy a Wizz Air egy rendhagyó gépe szállítja Washingtonba.

A cég az elmúlt években számos alkalommal teljesített VIP-járatokat – abban az értelemben, hogy különleges megbízásról volt szó – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója. Most a légitársaság egyik legújabb, de teljesen hagyományos Airbus A321XLR típusú gépe szállítja majd a magyar delegációt.