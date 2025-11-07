2030-ról 2033-ra halasztotta 88 új Airbus repülőgép átvételét a Wizz Air. A megállapodás értelmében a társaság 36 hosszú távú repülőgépet is rövidebb hatótávolságú modellekre cserélt. Így a hosszú távú gépekre vonatkozó teljes kötelezettségvállalása is 11 gépre csökkent a korábbi 47-ről. A teljes 273 gépből álló megrendelésállomány ugyanakkor változatlan maradt.
A Wizz Air az elmúlt években pénzügyi szempontból nehezen tudott versenyezni más európai légitársaságokkal, mivel a motorproblémákra tekintettel a földre kényszerült Airbus-gépek miatt júliusban nem tudta teljesíteni első negyedévi nyereségcéljait – írja a Reuters.
A légitársaság pénteken bejelentette, hogy 2029-re flottája teljes egészében üzemanyag-hatékony, új generációs repülőgépekből fog állni.
Még többen repülhetnek szinte ingyen, lassan olcsóbb lesz, mint a taxiA Wizz Air beszámolt 14 milliárd eurós átalakítási programjának első fél évéről, az általános ügyfélelégedettség hat hónap alatt 10 százalékkal javult. „A legtöbb értékesítésünk közvetlen csatornákon keresztül történik, és azt javasoljuk az utasoknak, hogy mindig közvetlenül a saját felületeinken foglaljanak” – mondta lapunknak Silvia Mosquera, a Wizz Air ügyvezető alelnöke és kereskedelmi igazgatója a légitársaság londoni eseményén.
