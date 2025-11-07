2030-ról 2033-ra halasztotta 88 új Airbus repülőgép átvételét a Wizz Air. A megállapodás értelmében a társaság 36 hosszú távú repülőgépet is rövidebb hatótávolságú modellekre cserélt. Így a hosszú távú gépekre vonatkozó teljes kötelezettségvállalása is 11 gépre csökkent a korábbi 47-ről. A teljes 273 gépből álló megrendelésállomány ugyanakkor változatlan maradt.

A Wizz Air az elmúlt években pénzügyi szempontból nehezen tudott versenyezni más európai légitársaságokkal, mivel a motorproblémákra tekintettel a földre kényszerült Airbus-gépek miatt júliusban nem tudta teljesíteni első negyedévi nyereségcéljait – írja a Reuters.

A légitársaság pénteken bejelentette, hogy 2029-re flottája teljes egészében üzemanyag-hatékony, új generációs repülőgépekből fog állni.