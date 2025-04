Trump vámjainak a hatására Kína felé mozdulna el az egyik vezető globális autóipari beszállítóként ismert kanadai Magna. Összesen 28 országban üzemeltet gyárakat az Egyesült Államokban is erőteljesen jelenlévő vállalkozás és sok olyan alkatrészt gyártanak, amik többször is átlépik az USA határát, mielőtt elérnek a végleges helyükre

Az Amerikai Egyesült Államokban 59, Kanadában 50, Mexikóban pedig 33 üzemet működtet az összesen 170 ezer embert foglalkoztató kanadai cég. A vállalatnak fontos szerepe van az autóipari ellátási láncban, így alkatrészeket szállítanak

a General Motorsnak,

a Fordnak,

a Stellantisnak,

a BMW-nek,

a Mercedesnek,

a Volkswagen konszernnek,

a Toyotának,

a Tatának

és a Teslának is.

Az optimalizálás jegyében irány Kína

A vámokra felkészülni szinte lehetetlen, azért megpróbálják irányítani az irányíthatatlant – mondta a Reutersnek adott interjújában Swamy Kotagiri, a Magna vezérigazgatója. A kanadai cég vezetője hozzátette, hogy az autóipar akkor tud szárnyalni, ha kiszámítható a helyzet, és ez az utóbbi négy évben egyáltalán nem volt így. Kotagiri kiemelte, hogy a rugalmasság a kulcs: így, például ha a helyzet később úgy kívánja, át tudják szervezni a gyártást az egyik gyárból a másikba, hogy minimalizálják a vámok miatti plusz kiadásokat.

A folyamatoptimalizálásra mindenképp szükség is lesz, hiszen egy alkatrész többször is átlépheti a határt, mire végül beépítésre kerül, ha mást nem mást nem is, a határátlépések számát mindenképp minimálisra kell majd csökkenteni a tarifák jelentette plusz költség leszorításához. Ezért a vezérigazgató szerint

a Magnának – és a hozzá hasonló nagy cégeknek – most az egyik kulcsfeladata az, hogy lekövesse az általuk gyártott alkatrészeket, és ahol lehet, optimalizálják az útjukat.

A kanadai vállalat vezetője hangsúlyozta, azon túl, hogy az Egyesült Államokat se engedné el, a növekedés érdekében új lehetőségeket keres Kínában, sok más gyártóval együtt. A Magnának jelenleg is van 69 üzeme Kínában, amikben összesen 30 ezer embert foglalkoztatnak. Kotagiri hozzátette, hogy amennyiben a kínai cégeknél felmerül az európai terjeszkedés lehetősége, terveznek majd az olyan beszállítókkal, mint a Magna.

