Megérkezett az a lépés, amelyre a világ összes jelentős amerikai értékesítéssel rendelkező autóipari cége számított, Donald Trump aláírta az importautókra és alkatrészekre egységes, 25 százalékos vámtarifa kivetéséről szóló rendeletét.

Reakcióként a világ minden táján estek az autógyártó cégek részvényei. Igaz, mivel erre már mindenki számított, a befektetők láthatóan szelektáltak az alapján, hogy melyik cégnek mekkora a kitettsége az amerikai piac irányában, illetve milyen mértékben rendelkeznek helyi gyártókapacitásokkal. A japán piacon a Toyota árfolyama 2 százalékkal, a Mazdáé 6 százalékot csökkent.

A Bloomberg Intelligence becslései szerint az európai autógyártók közül a Porschét és a Mercedes-Benz-t sújtja leginkább a lépés. Előbbi részvényei 6 százalékos mínuszban nyitottak, majd innen kapaszkodtak vissza 2 százalékot a délelőtti kereskedés során, utóbbi is hasonló pályát járt be. A Volkswagen 4,5 százalékos mínuszt dolgozott le másfél százalék körülire. A Stellantis részvények veszteségei nyitáskor elérték a 7,5 százalékot, a Renault viszont – amely gyakorlatilag alig ad el a tengerentúlon – megúszta az eladási hullámot.

A hírügynökség kiemeli, hogy a legtöbb német autógyártó üzemet működtet az Egyesült Államokban, ahol helyi vásárlóknak és exportra is gyártanak autókat. A Stellantis NV egy jól működő amerikai gyártási hálózattal rendelkezik, amely Jeep, Dodge, Chrysler és Ram modelleket gyárt. Mivel az Európai Unió válaszlépéseket fontolgat, a kereskedelmi háború bármilyen eszkalálódása további károkat okozhat az emelkedő költségekkel és a visszafogott kereslettel már így is küzdő iparágnak.

A vámintézkedések hatása az amerikai autógyártókat sem kímélték, nem csoda, hiszen az intézkedéssel nem csak az autók összeszerelését, de az autóalkatrész-gyártást is vissza szeretné vinni az Egyesült Államok területére és így az alkatrészekre is vonatkozik. Márpedig a legtöbb amerikai autógyártó cég jelentős mértékben támaszkodik külföldi, elsősorban mexikói és kanadai beszállítókra. Egy a Financial Times által idézett elemzés szerint az Egyesült Államokban összeszerelt autókban lévő alkatrészek mintegy 60 százaléka származik importból.

Ennek megfelelően a nyitás előtti kereskedésben a General Motors részvényei 6 százalékkal jártak előző napi záróértékük alatt, a Ford 2,1 százalékkal esett.