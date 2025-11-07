A beruházási hajlandóság jelentős visszafogását mutatja a német kis- és középvállalkozások szövetsége (Mittelstandsverbund) által a tagjai körében végzett legfrissebb konjunktúrakutatás.

A felmérés szerint számos vállalkozás a bürokráciában, a gazdasági bizonytalanságban és a magas telephelyi költségekben látja fejlődésének akadályait.

A felmérés szerint a vállalatok

58 százaléka elégedett a 2025 harmadik negyedévi helyzetével,

20 százalékuk tartja jónak azt,

és 22 értékeli rossznak.

Németország jövőbeni versenyképességét a megkérdezettek 68 százaléka ítéli meg nagyon rossznak, vagy inkább negatívnak.

A szövetség ügyvezető igazgatója, Henning Bergmann kifejtette: sok vállalat sokkal óvatosabban fektet be - és ez nem az ötletek hiányából fakad. Ha a politika nem oldja fel a fékeket, akkor veszélybe kerülhet innovációs képességünk és versenyképességünk.

Henning Bergmann szerint a kis- és középvállalatoknak a bürokratikus terhek nagymértékű egyszerűsítésére lenne szükségük, különösen a jelentéstételi kötelezettségek és az engedélyezési eljárások terén. Úgy látja, hogy a politikának és a közigazgatásnak az észszerűség előtérbe helyezése mellett nagyobb bátorságot kellene tanúsítania a bürokrácia következetes felszámolásához.