Mi sem jelzi jobban, hogy óriási a tétje a belgiumi értéktárakban lévő, befagyasztott orosz devizatartalék esetleges felhasználásának (de nem elkobzásának), mint az, hogy az utóbbi időben erősen megsűrűsödtek az észlelt drónok Belgium légterében – állította pénteken a Reutersnek Boris Pistorius német védelmi miniszter. Szerinte az összefüggés egyértelmű.

A zárolt orosz pénzeszközök felhasználásáról pénteken folytatódtak az egyeztetések, a terv az, hogy ez a vagyon szolgálhatna az Ukrajnának megítélt 140 milliárd eurós kölcsönfelvételnek a fedezetéül.

Ehhez azonban szükség lenne Belgium beleegyezésére, hiszen az orosz állam tulajdonát képező, 183 milliárd eurót érő eszközök az Euroclear nevű belga központi értéktárnál vannak elhelyezve. Ez az EU-ban lévő összes orosz devizatartalék 86 százaléka és a globális mennyiség kétharmada.

Így nézne ki a gyakorlatban az ügylet (ha sikerül): az Európai Tanács előírná a belga értéktárnak, hogy a zárolt pénzből vásároljon új kibocsátású, hosszú lejáratú, kamatmentes EU-kötvényeket. A kötvényjegyzésből származó pénz a Bizottsághoz kerül, amit kölcsönként folyósítanak Ukrajnának. Az oroszok belga értéktári számlájára pedig az új EU-s kötvények kerülnének.

A belgák problémája most az, hogy mi van akkor, ha a pénzt egy összegben és azonnal vissza kell adni az oroszoknak. Bart De Wever miniszterelnök ezért garanciákat kér, hogy amennyiben az irdatlan mennyiségű pénzt vissza kellene utalni az orosz jegybanknak, akkor ahhoz majd minden EU tagállam hozzájárul. A lényeg, hogy a tartalék fedezetként való felhasználásának következményei ne csak Belgiumra vonatkozzanak.

A Bizottság az Európai Tanács decemberi ülésén mutatja be a javaslatait az orosz devizatartalék sorsáról. A Bizottság álláspontja szerint fedezetként felhasználni az orosz devizatartalékot valójában nem minősülne vagyonelkobzásnak, mivel tulajdonjogilag orosz kézben maradnának az eszközök. Érvelésük szerint Oroszország megtartja a vagyon tulajdonjogát, az EU nem kobozza el a tőkét, ami elméletileg azt jelenti, hogy a lépés átmeneti és visszafordítható. A cél Ukrajna finanszírozása, közben nyomást gyakorolni Oroszországra az ellenségeskedés beszüntetése érdekében.

Ugyanakkor Belgium óvatossága is érthető, az ország aligha vállalja fel annak kockázatát, hogy Moszkva esetleges kártérítési igényeivel egyedül kelljen szembenéznie.

Eközben úgy tűnik, hogy Oroszország is fokozza a nyomást. A héten a belga repülőtereken többször is leállították a légi forgalmat drónok észlelése miatt. Egészen a közelmúltig Belgiumot nem tekintették az orosz hibrid fenyegetések célpontjának, de a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról folyó viták közepette a feszültség láthatóan fokozódik.

Belgiumon kívül egyetlen ország sem tárta fel, hogy értéktárában orosz állami pénzeszközök lennének. Az EuroNews szerint azonban ezekben az országokban lehet a valutatartalék többi része: Franciaország, Luxemburg, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Japán és Ausztrália.

A Financial Times arról írt pénteken, hogy ha nem születik megállapodás a pénz felhasználásáról, akkor az EU-nak elviekben évi 5,6 milliárd euró kamatfizetési kötelezettsége keletkezik a vagyon után.

Ha az EU tagállamai teljesen elvetik az orosz vagyon bevonásának ötletét az ukrán hitel fedezeteként, akkor közös hitelfelvétel következhet, amihez a 27 tagállam egyetértése kell. Csakhogy számos EU-ország költségvetése erősen deficites, nem biztos, hogy belefér egy újabb 140 milliárd eurós közvetlen hitelnyújtás terhe, még ha 27 felé oszlik, akkor sem. Ilyen esetben valószínűleg a legtöbb tagországban fiskális kiigazításra lenne szükség, nőne az államadósság és valószínűleg a kötvényhozamok is emelkednének, vagyis új államkötvények kibocsátása csak magasabb költség mellett történhetne.

Az is lényeges, hogy Oroszországtól is jöhet válaszlépés: például nyugati vállalatok vagyonának lefoglalása Oroszországban vagy más szankciók. Belgium külön kiemelte ezt a kockázatot.

Magyar szempontból rossz hír, hogy az OTP-nek van leánybankja Oroszországban, a Richter Gedeon pedig nemcsak értékesít, de gyárt is gyógyszereket egy Moszkva közeli üzemében.