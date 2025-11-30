Az OPEC+ vasárnap ülésezik, és a bennfentes források szerint nem várható, hogy módosítanák a 2026 első negyedévére vonatkozó olajkitermelési kvótákat. A csoport már korábban úgy döntött, hogy januártól márciusig nem emeli a termelést, és ezt a szándékot most is megerősítik.

A szervezet április óta összesen napi 2,9 millió hordóval növelte a kitermelést, hogy visszaszerezzék piaci részesedésüket.

A döntés hátterében a piaci kilátások romlása áll. Idén a nyersolaj ára körülbelül 15 százalékot esett, a Brent hordónkénti ára mintegy 63 dollárnál jár.

Az OPEC+ tanácskozásain az új „kapacitás-felmérési mechanizmus” is napirenden van. Ez a rendszer 2027-től szabná meg, hogy az egyes tagállamok mennyi olajat termelhetnek, a tényleges termelési lehetőségeik alapján.

A vasárnapi döntés tehát nemcsak a termelés szintentartását jelenti, hanem a csoport stratégiai pozíciójának megerősítését is a bizonytalan globális piaci környezetben - írja a Reuters.