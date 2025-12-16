A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 163 ezer háromgyerekes anya érvényesítette már a 2025. októberétől járó szja-mentességet, így ősztől a nettó fizetésüket kapják meg. A kedvezmény élethosszig szól, jövedelemtől függetlenül; becslések szerint 200–250 ezer nőre vonatkozhat, költsége idén 50 milliárd forintot, jövőre 200 milliárd forintot jelent a büdzsének – írja a 24.hu.

Könnyebbség, hogy akik már idén érvényesítették az adómentességet, azoknak januárban sem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot.

2026-tól folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető két-, három-, négy vagy többgyerekes anyák számára, amely addig érvényes, amíg újat nem tesznek.

A 163 ezer anya nyilatkozatát automatikusan folytatólagosnak tekinti az adóhatóság.

2026-tól a kétgyerekes anyák is fokozatosan mentesülnek: januártól a 40 év alattiak, 2029-re a 60 év felettiek. Többgyerekes anyák összevont nyilatkozatot tehetnek családi kedvezménnyel együtt.

Aki 2025-ben nem érvényesítette, a 2025-ös szja-bevallásban (2026 elején) visszaigényelheti október–decemberi adóját.