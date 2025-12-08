Enyhe indexcsökkenéssel indult hétfőn a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon.
A STOXX 600 index 0,02 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,05 százalék csökkenéssel kezdte a hétfői kereskedést.
- Londonban az FTSE 100 index 0,02 százalékkal,
- a frankfurti DAX index 0,03 százalékkal,
- a CAC 40 index Párizsban 0,12 százalékkal nyitott alacsonyabban.
- Milánóban az FTSE MIB index 0,02 százalékos,
- a madridi IBEX 35 index 0,08 százalékos csökkenéssel nyitott.
Az olaj ára emelkedett, az európai kereskedési idő kezdetén a WTI nyersolaj ára 0,28 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 60,24 dolláron, a Brent ára pedig 0,26 százalékkal ment feljebb, 63,91 dollárra.
Az arany spot jegyzése unciánként 4205,01 dolláron áll, 0,15 százalék emelkedéssel. A dollárindex 0,10 százalékkal csökkent 98,88 pontra. Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik erősebben, 1,1661 dolláron.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
