Az IMF vezetője a Sueddeutsche Zeitungnak adott interjút, melyben arról beszélt, hogy strukturális reformokra és több beruházásra van szüksége az állami infrastruktúrának Németországban, ha le akarják küzdeni a recessziót. Alred Kammer szerint ugyanis működő infrastruktúra nélkül termelő gazdaság sem jöhet létre.

Hozzátette, annak érdekében, hogy több pénzt lehessen mozgatni, érdemes lenne felülvizsgálni a jelenlegi hitelezési szabályokat. Az IMF számításai szerint az adósságféket lehetne lazítani, mivel így is tovább csökkenhetne az államadósság aránya.

Christina Lindner pénzügyminiszter azonban ragaszkodik a német adósságfékhez, amely a GDP 0,35 százalékára korlátozza a költségvetési hiányt, dacára annak, hogy az előrejelzések alapján második éve várható recessziók, és a növekedési kilátások is lassúak – írja a Yahoo.

Robert Habeck gazdasági miniszter viszont nemrégiben egy több milliárd eurós alapot javasolt a beruházások ösztönzésére és a növekedés helyreállítására.

Kammer a két miniszter vitája kapcsán azt jegyezte meg, sokat lehetne nyerni azzal, ha egyértelműen közölnék a politikusok, hogy közép- illetve hosszútávon mi a stratégiájuk.

A német ipari- és kereskedelmi kamarák szakmai képviseleti szervezete, a DIHK kedden ismertetett friss előrejelzése szerint idén várhatóan 0,2 százalékkal zsugorodik a német gazdaság. Emellett pedig jövőre is nulla gazdasági növekedéssel számolnak, ami így a harmadik egymást követő év volna a GDP reálnövekedése nélkül. A szervezet májusban még stagnálással számolt.

Csőstül jön a baj

A német gazdaságot különösen az autóipari nehézségek hátráltatják, melyet már a szövetségi kormány is kénytelen volt elismerni. Ráadásul a külföldi sajtó sem kíméletes a helyzet alakulását illetően: a The Guardian korábban azt írta, hogy Németország több kormányzati döntéssel „lábon lövi saját stagnáló gazdaságát”, míg a Financial Times már tavaly nyáron elterjesztette, hogy a legnagyobb EU-s gazdaság Európa beteg embere lett.

A Volkswagennél olyan súlyos a helyzet, hogy már fontolóra vették az alkalmazottak 10 százalékos bércsökkentését, sőt, arról is szó esett, hogy két évre befagyasztják a béreket.

Nem igazán jobb a helyzet a BMW-nél és a Mercedes-Benznél sem, mivel Kína mellett nincs életképes alternatívájuk hasonló volumenre és nyereségre. Ugyan a német gyártók nem adják fel a harcot, Peking aktívan törekszik arra, hogy saját gyártóit építse fel.

A harc eddig többnyire az olcsó elektromos autók piacán tombolt, a párizsi autószalonon azonban Kína megmutatta a foga fehérjét. Vagyis azt, hogy a luxusautók piacával is vannak terveik az öreg kontinensen.