A gazdasági feszültséget a vezető nagyvállalatok is egyre nehezebben viselik: újabban már a Mercedes főnöke is kritizálja az autóipari munkavállalókat, hogy túl sokat vannak betegszabadságon – a statisztikák szerint kétszer annyit, mint máshol, például Magyarországon is. Ola Källenius arra panaszkodik, hogy a németországi alkalmazottak betegség miatti hiányzásai jelentősen hátráltatják a cégek termelését, pedig számos munkahelyi intézkedéssel segítik az egészségmegőrzést – idézi a Spiegel. Korábban a Tesla is feszültséget szított a témában, amikor a grünheidei e-autógyár vezetője otthoni látogatással ellenőrizte, hogy a táppénzes dolgozók lógnak-e. Az Allianz nemrég felmérte: Svájcban és Amerikában sokkal kevesebbet hiányoznak a munkavállalók, míg a WidO tudományos intézet kutatása szerint a németeknél történelmi magasságokba ugrott a depressziós betegek száma, ami a távollétek arányát jelentősen emeli.