Új frontot nyitott a BYD az autóipar dominanciájáért folytatott harcban: a hazai piacukon ugyanis sikerült kihívóvá válniuk az olyan luxusmárkákkal is szemben, mint a BMW vagy a Mercedes. Most pedig az európai piacon is készek folytatni a harcot.

A Bloomberg írása szerint ennek a hatásnak a legegyértelműbb jele, hogy a Mercedes pénteken a leggyengébb nyereségességéről számolt be azóta, hogy az egykori autók és teherautók közötti konglomerátum 2021-ben feloszlatta magát a rugalmasság fenntartása végett.

Emellett pedig a Porsche AG, a 911-es sportautó gyártója is arról számolt be, hogy költségcsökkentéseket mérlegel és felülvizsgálja modellkínálatát, miután a kínai kereslet visszaesése miatt az eredmény zuhanni kezdett.

A Nio Inc. kínai autógyártó eközben olyan városokban nyitott luxusszalonokat, mint Berlin, Oslo és Amszterdam, hogy olyan modelleket mutasson be, mint a 95 ezer eurót kóstáló EL8 sport haszonjármű. Emellett pedig a párizsi autószalonon a FAW Group Hongqi és a BYD Yangwang több olyan limuzint és SUV-t mutatott be, amelyek a Mercedes, a Porsche és még a Rolls-Royce járműveivel is versenyezni kívánnak az európai vásárlókért.