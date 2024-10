Elvégezték a terület lőszermentesítést, régészeti feltárását és befejezéséhez közeledik az elektromos hálózat kiváltása, kiépítése. Az önkormányzat október elején 161 hektárnyi területet adott át az üzem építéséhez. A beruházási területből még 15 hektár van hátra, ennek átadása az év végéig megtörténik – mondta Szeged polgármestere az építkezés következő fázisához kapcsolódóan – írta meg a Magyar Építők.

Kovács Tamás, gazdasági alpolgármester elmondta, az autógyár megfizeti a városnak a területért járó vételárrészt, ebből az önkormányzat visszafizeti azt az állami támogatást, melyet a telkek megszerzésére és fejlesztésére fordított.

A BYD tavaly jelentette be, hogy több milliárd euró beruházással Szegeden építi meg első európai autógyárát, amely évi háromszázezer autó gyártására lesz képes, a kivitelezés jelenleg is zajlik. Ezzel párhuzamosan egy jelentős infrastruktúrafejlesztési csomagot is előkészített az állam:

az 5-ös főút 2×2 sávra bővítése az M43 autópálya és az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont körforgalom között, párhuzamos kerékpárúttal és közvilágítással;

az 502-es út 2×2 sávos meghosszabbítása a 4519-es útig új nyomvonalon, párhuzamos kerékpárúttal és járdával, közvilágítással;

a 4519-es út 2×2 sávos főúttá bővítése az M43 autópálya és a Rókusi körút között, a Tram-Trainnél külön szintű átvezetéssel;

a Vértói út – Tram-Train vasútvonal szintbeni átjárójának külön szintű átjáróvá történő fejlesztése.

Ezeken felül közüzemi fejlesztések, illetve a villamosenergia-hálózat bővítése is szerepel a határozatban.