Ukrajnában az afrikai sertéspestis (ASP) ismét erőteljesen terjed, és olyan mértékű károkat okoz az állattartóknak, amelyre korábban alig akadt példa. A járvány különösen az ország nyugati térségeit érinti, de Kijev és Csernyihiv környékén is sorra jelentik az új fertőzéseket – írja az Agroinform.

A sertéshús ára október óta közel ötödével esett vissza, ami az ágazat szereplőinek már most súlyos bevételkiesést okoz. Nyikolaj Babenko, az Ukrán Húsipari Szövetség vezetője szerint a sertéstartók az elmúlt évek egyik legsúlyosabb krízisével néznek szembe.

Az állategészségügyi hatóságok az elmúlt hetekben több tucat új gócról számoltak be, ám a teljes kár még fel sem mérhető.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy egyes gazdák megpróbálják a fertőzött állatokat értékesíteni, ami a járvány kontrollálhatatlanná válásához vezethet. A túlkínálat miatt a piacon további árnyomás alakult ki, ami tovább apasztja a termelők bevételeit.

A termelők abban bíztak, hogy az ünnepi szezon valamelyest javíthat a keresleten, ám Babenko szerint ez hiú remény: az árak az év végére is csökkenhetnek. A szakember arra figyelmeztet, hogy az ágazat már most is rendkívül sérülékeny, és a helyzet a következő hónapokban tovább romolhat.

Iparági elemzők úgy látják, hogy 2026 elejére a sertéshús ára visszaeshet a 2024-es szintre, ami sok gazdaság számára végzetes lehet. Amennyiben a termelők az évet már eleve veszteségesen, az önköltségi ár alatti szinteken kezdik, tömeges bezárások jöhetnek. Sokan, akik az elmúlt években már megtapasztalták a piaci összeomlások és járványok hatását, nem fognak újra befektetni a sertéstartásba.