A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke vasárnap a 33. Turizmus Évadnyitó Gálán, a Budapest Kongresszusi Központban azt mondta: történelmet írt a magyar turizmus 2025-ben, minden részterületen növekedést mértek.

Guller Zoltán kiemelte: egy nagyjából tízmilliós ország tavaly több mint húszmillió vendéget fogadott.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 19,5 millió vendéget mért, ez azonban nem számol a szállodahajókon megszálló mintegy 600 ezer külföldi turistával.

Ez azt is jelenti, hogy a húszmilliós vendégszámot a magyar turizmus a tervekhez képest korábban teljesítette - húzta alá.

Az MTI tudósítása szerint az elnök közölte azt is, hogy a magyar turizmus növekedése az eddigi adatok alapján 2,5-szeresen meghaladta az uniós átlagot, a turisztikai ágazat pedig 14 százalékkal járult hozzá a magyar GDP-hez.

Guller Zoltán ugyanakkor jelezte:

szakaszhatárhoz ért a magyar turizmus, a jelenlegi kapacitások mellett lényegesen több turistát nem lehet Magyarországra vonzani.

A következő években azon dolgoznak, hogy ne több, hanem jobban költő és hosszabb ideig tartózkodó turisták érkezzenek az országba.

Az elnök több témában is közös gondolkodásra kérte fel a szakma szereplőit. Példaként említette, hogy 10–15 ezer szállodai szoba hiányzik Budapesten, amelyeket a piacnak a következő négy évben állami hitelek segítségével kellene megépítenie. Szóba került az Airbnb-kérdés is, amely két fővárosi kerületben meg fog szűnni. A dunai turizmus szabályozása szintén fontos téma, mivel 2027-től új kikötési szabályok lépnek életbe.

Ugyancsak napirenden van a vendéglátás rendszerszintű megújítása, részben a már bejelentett 5+1 intézkedéscsomaggal, amelynek révén mintegy 100 milliárd forint kerül vissza az ágazatba a következő héten megjelenő részletszabályok szerint.

A budapesti műemlék fürdők felújítása, az országos jelentőségű fürdők energetikai korszerűsítése, valamint egy új, nagyszabású turisztikai attrakció létrehozása kapcsán is várják a szakma javaslatait. A digitális, adatvezérelt és fenntartható turizmus témájában szintén egyeztetéseket terveznek. Guller Zoltán bejelentette:

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója február végén távozik posztjáról.

Csendes Olivér elmondta: a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szerint 2030-ra tűzték ki a 20 milliós vendégszám és a 14 százalékos GDP-hozzájárulás elérését, amelyeket már tavaly sikerült teljesíteni. Hangsúlyozta: ez csak csapatmunkával valósulhatott meg.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: Magyarország legnagyobb szabadtéri sportlétesítményének 2032-ig érvényes Formula–1-es szerződése van, idén rendezik a 41. Magyar Nagydíjat. Közlése szerint 2023 óta mintegy 100 milliárd forintos beruházással stratégiai fejlesztési program zajlik, így 2026-ra a Hungaroring az év 365 napján látogatható, multifunkcionális élményközponttá válik. A Magyar Nagydíj tavaly 96 ezer látogatót vonzott Budapestre, ami 17 százalékos növekedés, a belföldi turisták száma pedig 14 ezerre emelkedett.