Az Economx hónapról hónapra nyilvánosságra hozza a kórházi adósságokat. A napokban írtuk meg, hogy tavaly december 31-ig összesen 95,5 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt az intézmények.

Akkor lapunknak Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára azt mondta: a tavaly év végéig felhalmozódott közel 100 milliárdos adósság azt jelenti, hogy a cégek átlagosan a bevételeik negyedéhez nem jutnak hozzá év közben. Mivel az orvostechnikai beszállítók mindig a sor végén vannak, ez a bevételkiesés a kórházi eszközbeszállítók esetében, akár az 50 százalékot is elérheti. Így nem lehet működni

– tette hozzá a szakmai szövetség főtitkára.

Most a költségvetésből nyolcvanmilliárd forintos mentőövet dobnak a kórházaknak, amit a Magyar Közlönyben megjelent rendeletben rögzített a kormány.

A döntés nem előzmény nélküli, hiszen Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár korábban azt mondta, hogy a kormány január végéig megkezdi a mintegy 97 milliárd forint kórházi adósságállomány első ütemű rendezését, amelynek fedezete 80 milliárd forint. Az adósságrendezés második részlete márciusban érkezhet.

A pénz elosztása a lejárt tartozások nagyságához igazodik, az egyes intézményeknek járó összegeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg.

A felhasználás szigorú feltételekhez kötött. A támogatás kizárólag lejárt szállítói és egyéb tartozások kiegyenlítésére fordítható, legkésőbb 2026. február 28-ig. A kifizetések sorrendjét is rögzíti a rendelet: elsőként a 60 napon túli, majd a 31–60 nap közötti, végül a 30 napon belüli lejárt számlákat kell rendezni. Beruházásra, felújításra, illetve az intézmények fenntartóival vagy kapcsolódó jogi személyekkel szembeni tartozásokra a forrás nem használható fel.

Miután a NEAK már postázta a pénzt, onnantól kezdve viszonylag gyorsan utalnak a kórházak – mondta Rásky László a Népszavának. Először a december végén már 60 napja lejárt számlákat egyenlíthetik ki az intézmények, ha marad pénzük, akkor fizethetik ki a két hónapnál kevesebb ideje lejártakat.

A baj az, hogy miután a tavalyi adósságrendezés átcsúszott idén február elejére, már a „60 napos” lejártak is 90 napot késnek a beszállítóknál. Amikor pedig a kórháznál nincs elég pénz a tartozások kiegyenlítésére, akkor elindulhat a játék: ki kapja meg a neki járó összeget, s ki nem? Az adósság rendezéséről szóló jogszabályból eleve látszik, hogy a tartozások 15 százalékára még biztosan várni kell egy ideig

– tette hozzá az Orvostechnikai Szövetség főtitkára.