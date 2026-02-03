A kormány három évre kötelezné el Magyarországot a Donald Trump által életre hívott Béketanácsban, az ahhoz való csatlakozásra az Egyesült Államok elnöke kérte fel Magyarország miniszterelnökét - derül ki a kormány honlapjára felöltött törvénytervezetéből, amelynek társadalmi egyeztetése február 9-ig tart.

A Béketanács Alapokmányának kihirdetéséről szóló jogszabálytervezet célja, hogy Magyarország hivatalosan elismerje a Béketanács Alapokmányát, amely a háborús konfliktusok lezárását és újabbak megelőzését tűzte ki célul, a dokumentum szerint a magyar nemzeti érdekkel összhangban - szúrta ki a 444.hu.

Európában évek óta háború pusztít és „az európai politikai vezetők hibás döntései miatt Európa újra egy nagy háború szélére sodródott. Magyarországon az átalakuló világ egyre nehezebb kihívásai ellenére is fenn kell tartani a békét és biztonságot” - olvasható.

A törvénytervezet szerint Magyarország jogilag kötelezőnek ismeri el a Béketanács Alapokmányát, és tagállamként vállja, hogy támogatja, segíti a békefenntartási műveleteket a saját belső jogi hatásköreivel összhangban. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a Béketanács nem rendelkezik joggal a magyar terület feletti közvetlen beavatkozásra, a részvétel önkéntes, meghíváson alapul, és a tagállamok bármikor kiléphetnek belőle.

A Béketanács egy nemzetközi szervezet, amely a stabilitás előmozdítására, a törvényes kormányzás helyreállítására és a tartós béke biztosítására törekszik. Döntéshozó testülete a tagállamok képviselőiből áll, az elnöki tisztséget Donald Trump tölti be, aki bizonyos ügyekben kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

A testület működését a tagállamok, más államok és szervezetek önkéntes hozzájárulásaiból, illetve egyéb forrásokból finanszírozza - derül még ki a szövegből.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a január 29-i Kormányinfón azt mondta: álhír, hogy a Béketanácsban a tagság egymilliárd dolláros befizetési kötelezettséggel jár, Magyarország semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal. Úgy vélekedett: a Béketanács jövőjét nehéz megjósolni, a kormány szerint esélyt kell adni neki. Ha nem lesz esetleg sikeres, kárunk akkor sem származik belőle - mutatott rá, és hozzátette: ha Magyarországnak bármi nem tetszik, bármikor ki is léphet, ez a szuverenitást nem érinti.