Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után,
- a dollárt 322,65 forinton jegyzik 322,74 forint után,
- a svájci frank jegyzése 414,51 forintra ment fel 413,91 forintról.
Kedd reggeli jegyzésén 0,9 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 1,5 százalékkal erősebben a dollárral szemben, a svájci frank ellenében viszont 0,3 százalékkal gyengébben.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!