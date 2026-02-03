A 21 Kutatóközpont mérése szerint a teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt – írta a 24.hu. Az intézet január 28. és február 2. között végzett felmérése szerint a Tisza 35, a Fidesz 28 százalékon áll a teljes népességben. A decemberi 8 százalékhoz képest minimálisan mérséklődött a különbség. Az viszont figyelemre méltó, hogy a pártnélküliek kevesebben lettek 4 százalékponttal.

A pártot választani tudók közötti 48-38-as arány, a részvételüket biztosra mondók körében a decemberi 17 helyett január végén 16 százalékpont volt a Tisza előnye. A Tisza szavazói most is nagyobb arányban állítják, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi voksoláson, de ennek a mintarésznek a hibahatára is plusz/mínusz 4 százalékpont lehet.

A pártot választani tudók között a Mi Hazánk támogatottsága 7, de Toroczkai László pártja a részvételüket biztosra mondók között rosszabbul áll, a DK és az MKKP népszerűsége 2-3 százalék körül állandósult.

A 21 Kutatóközpont próbálta mandátumra változtatni a meréseket a pártot választani tudók alapján:

a Tisza nagyjából 116,

a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 75,

a Mi Hazánk pedig 8 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint.

A konkrét számok – választókerületi kutatások híján – nagyságrendet (becslést) jelölnek, nem pedig precíz mérési eredményt.

A hibrid adatfelvétel 2026. január 28. és február 2. zajlott, 1000 fő megkérdezésével.