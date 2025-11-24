November 22-én este igencsak szokatlan jelenetek zajlottak le a kölni repülőtéren. Egy 28 és egy 47 éves román férfi ugyanis rájöttek, hogy a Bukarestbe tartó gépük már elhagyta a beszállókaput, és felszállásra készül.

A rendőrség jelentése szerint a két utas ebbe nem nyugodott bele: betörte a vészjelző gomb üvegét és megnyomta a gombot, hogy kinyissa a kaput a kifutópályára. Ezután az esetről készült videó alapján kirohantak a géphez úgy, mintha a buszt akarnák leinteni – írja a Libertatea.

A repülőgép személyzete gyorsan közbelépett, aminek eredményeképp a két férfit gyorsan átadták a rendőrségnek. Az esettel kapcsolatban maga a kölni repülőtér is feljelentést tett.