Péntek este megjelent a Fitch Ratings felülvizsgálatának eredménye a magyar adósbesorolásról: a rating maradt tripla B, de az eddigi stabil helyett negatív kilátással.

Az NGM közleménye szerint azonban 2025-ben világszerte leminősítési hullám volt látható, amely számos európai és régiós országot érintett, ezért is komoly eredmény, hogy az elmúlt időszakban elkerültük a leminősítést, így mind a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat.

A Fitch jelentősen rontotta a magyar államháztartásról szóló előrejelzéseit, a költségvetési hiány idén a GDP 5 százalékát teheti ki, jövőre viszont 5,6 százalékra emelkedik.

A fiskális lazítási intézkedések – amelyek többsége állandó jellegű – kumulált költsége 2025-ben a GDP 0,3 százalékára, 2026-ban pedig 2,1 százalékára becsülhető. Ráadásul a Fitch úgy véli, hogy 2026 elején további ad hoc fiskális lazítási intézkedések sem zárhatók ki.

Álláspontjuk szerint a kormány céljainak gyakori felülvizsgálata gyengítette a politika kiszámíthatóságát és növelte a fiskális kockázatokat. Ellentétben a kormány korábbi elkötelezettségével, amely szerint az államadósság/GDP arány fokozatos csökkentésével összhangban egyensúlyban lévő elsődleges egyenleget kíván elérni, a hitelminősítő arra számít, hogy az elsődleges hiány 2025-ben a GDP 0,4 százalékára, 2026-ban pedig 1,4 százalékára nő, ami az adósság emelkedő pályára állítását jelenti. 2027 végére 74,6 százalékra nőhet az államadósság-ráta.

A GDP növekedés szerintük idén mindössze 0,3 százalék lesz, ezzel a 2023-25 évek átlaga zéró.

A növekedés 2026-ban 2,3 százalékra emelkedik, mivel az adócsökkentéseknek köszönhetően a magánfogyasztás fellendül, és a beruházások fokozatosan visszatérnek. A javuló külső kereslet, valamint az új autó- és akkumulátorgyártási kapacitások fellendítik majd az exportot, és 2027-ben 2,6 százalékos növekedés is elérhető - írja a Fitch.

A kabinet a jövő év közepén kivezetheti az árkorlátozó intézkedéseket. Ennek ellenére nem száll el az infláció, jövőre 3,5-el majd 2027-ben 4,4 százalékkal számolhatnak a magyarok.