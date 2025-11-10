Több bank – köztük a Gránit Bank, az MBH Bank, a MagNet Bank, a KDB Bank és a Polgári Bank – az elmúlt hetekben változtatott a kamatfeltételeken a lekötött betéteknél. A verseny újra élénkül: a legjobb ajánlatok már 6–7 százalékos, kombinált termékek esetében pedig akár 8 százalékos éves kamatot kínálnak. A money.hu elemzése szerint a különbségek figyelemreméltóak – ugyanarra az összegre akár négyszer akkora hozamot is kaphatunk attól függően, melyik banknál kötjük le pénzünket.

Az év vége hagyományosan az az időszak, amikor sok háztartáshoz plusz jövedelem érkezik – bónuszok, prémiumok vagy 13. havi fizetések formájában. Emellett egyre többen vannak, akik ideiglenesen parkoltatnák a lakásvásárlásra félretett összeget, amíg nem találnak megfelelő ingatlant. Ebben a helyzetben a lekötött bankbetét vonzó alternatíva: rövid távon is évi 6–7 százalékos, kockázatmentes hozam érhető el, miközben a pénz elérhető marad. A mostani kamatemelési hullám ezért különösen időszerű alkalom azoknak, akik átmenetileg parkoltatnák a megtakarításaikat, de nem kívánják kitenni magukat a piaci kockázatoknak.

A money.hu gyűjtése alapján az alábbi lekötött betétek kamata a legmagasabb:

A Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét 6 hónapos lekötésre 6,5 százalékos kamatot biztosít,

és az betét 6 hónapos lekötésre 6,5 százalékos kamatot biztosít, míg a MagNet Prizma betét 3 hónapos futamidővel akár 7 százalékos éves kamatot kínál.

betét 3 hónapos futamidővel akár 7 százalékos éves kamatot kínál. A Polgári Bank szintén 7 százalékot fizet (2 hónapra) az „Akciós Fix kamatozású betétre”, ha a lekötött összeg új forrásból származik.

szintén 7 százalékot fizet (2 hónapra) az „Akciós Fix kamatozású betétre”, ha a lekötött összeg új forrásból származik. A Cofidis (korábban Cetelem) is megtartotta versenyképességét: az 1 éves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami szintén jó alternatíva lehet rövidebb időtávra.

(korábban Cetelem) is megtartotta versenyképességét: az 1 éves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami szintén jó alternatíva lehet rövidebb időtávra. Az OTP Banknál azok az ügyfelek helyezhetik el megtakarításaikat akciós kamatú lekötésben, akik rendelkeznek lakossági Bázis számlával, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik. Itt 6 hónapos lekötés mellett 6 százalékos az EBKM.

A money.hu számítása szerint 1 millió forint egyéves lekötése esetén, a kamatadóval, szochóval és számlavezetési díjjal csökkentett hozamok esetében a bankok közötti különbségek szignifikánsak:

a legjobb ajánlat, a Cofidis 5,5 százalékos betéte, 39 600 forint hozamot hoz egy év alatt,

míg a leggyengébb, 2,5 százalékos Polgári „Fenntartható Plusz betét” mindössze 10 100 forintot.

Ez négyszeres különbséget jelent pusztán a bankválasztás miatt. A hozamokat csökkentő 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szochó alól csak Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) elhelyezett betét esetén lehet mentesülni (amelyik betétnél ez lehetséges).

A magasabb kamatok jellemzően új forrásból származó, illetve digitális csatornán leköthető konstrukciókra vonatkoznak.

A Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás akár 8 százalékos kamatot is kínálhat, de ezek már befektetési jeggyel kombinált, tehát nagyobb kockázatú konstrukciók. Aki a klasszikus, fix kamatozású betétet keresi, annak érdemes figyelni a feltételeket: sok banknál minimum összeghez, új forráshoz vagy prémium számlacsomaghoz kötik az akciós kamatokat.

„A kockázatmentes megtakarítások között a 6-7 százalékos éves kamat ma kiemelkedőnek számít. Sok pénzintézet még mindig 0,1 százalék alatti kamatot kínál, vagyis gyakorlatilag semmit nem fizet a lekötésért. Még a jobb betétek között is jelentős a különbség: egy 1 millió forintos, egyéves lekötés esetén a legjobb banki ajánlat közel négyszer akkora hozamot kínál, mint a leggyengébb. Aki pedig igazán jól szeretne járni, annak megéri megfontolni a Tartós Befektetési Számla (TBSZ) használatát, amellyel a kamatadó és a szocho is megtakarítható” – emelte ki Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.