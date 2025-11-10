Több bank – köztük a Gránit Bank, az MBH Bank, a MagNet Bank, a KDB Bank és a Polgári Bank – az elmúlt hetekben változtatott a kamatfeltételeken a lekötött betéteknél. A verseny újra élénkül: a legjobb ajánlatok már 6–7 százalékos, kombinált termékek esetében pedig akár 8 százalékos éves kamatot kínálnak. A money.hu elemzése szerint a különbségek figyelemreméltóak – ugyanarra az összegre akár négyszer akkora hozamot is kaphatunk attól függően, melyik banknál kötjük le pénzünket.
A money.hu gyűjtése alapján az alábbi lekötött betétek kamata a legmagasabb:
- A Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét 6 hónapos lekötésre 6,5 százalékos kamatot biztosít,
- míg a MagNet Prizma betét 3 hónapos futamidővel akár 7 százalékos éves kamatot kínál.
- A Polgári Bank szintén 7 százalékot fizet (2 hónapra) az „Akciós Fix kamatozású betétre”, ha a lekötött összeg új forrásból származik.
- A Cofidis (korábban Cetelem) is megtartotta versenyképességét: az 1 éves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami szintén jó alternatíva lehet rövidebb időtávra.
- Az OTP Banknál azok az ügyfelek helyezhetik el megtakarításaikat akciós kamatú lekötésben, akik rendelkeznek lakossági Bázis számlával, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik. Itt 6 hónapos lekötés mellett 6 százalékos az EBKM.
A money.hu számítása szerint 1 millió forint egyéves lekötése esetén, a kamatadóval, szochóval és számlavezetési díjjal csökkentett hozamok esetében a bankok közötti különbségek szignifikánsak:
- a legjobb ajánlat, a Cofidis 5,5 százalékos betéte, 39 600 forint hozamot hoz egy év alatt,
- míg a leggyengébb, 2,5 százalékos Polgári „Fenntartható Plusz betét” mindössze 10 100 forintot.
Ez négyszeres különbséget jelent pusztán a bankválasztás miatt. A hozamokat csökkentő 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szochó alól csak Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) elhelyezett betét esetén lehet mentesülni (amelyik betétnél ez lehetséges).
A magasabb kamatok jellemzően új forrásból származó, illetve digitális csatornán leköthető konstrukciókra vonatkoznak.
A Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás akár 8 százalékos kamatot is kínálhat, de ezek már befektetési jeggyel kombinált, tehát nagyobb kockázatú konstrukciók. Aki a klasszikus, fix kamatozású betétet keresi, annak érdemes figyelni a feltételeket: sok banknál minimum összeghez, új forráshoz vagy prémium számlacsomaghoz kötik az akciós kamatokat.
„A kockázatmentes megtakarítások között a 6-7 százalékos éves kamat ma kiemelkedőnek számít. Sok pénzintézet még mindig 0,1 százalék alatti kamatot kínál, vagyis gyakorlatilag semmit nem fizet a lekötésért. Még a jobb betétek között is jelentős a különbség: egy 1 millió forintos, egyéves lekötés esetén a legjobb banki ajánlat közel négyszer akkora hozamot kínál, mint a leggyengébb. Aki pedig igazán jól szeretne járni, annak megéri megfontolni a Tartós Befektetési Számla (TBSZ) használatát, amellyel a kamatadó és a szocho is megtakarítható” – emelte ki Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.
