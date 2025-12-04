Összesen 140 dolgozóját küldi el a Docler csoportos létszámleépítés keretében, várhatóan 2026 februárjáig bezárólag.

A Forbes cikke szerint a vállalat emellett arról is döntött, hogy a legtöbb entitásnál megszünteti a távmunkavégzés lehetőségét, arra hivatkozva, hogy így tudják a munkafolyamatokat optimalizálni.

A menedzsment kommunikációja szerint a döntések mögött gazdasági racionalizálás, szervezeti reorganizáció, valamint a legújabb informatikai és mesterségesintelligencia-megoldások bevezetése áll.

A cég csütörtökön közölte hivatalosan a Forbes-al, hogy valóban leépítésre készül, ugyanakkor a Redditen és más fórumokon már hetekkel ezelőtt elterjedt, hogy a cég eltörlni a home office-t, ami miatt többen már álláskeresésbe kezdtek.

Az elmúlt másfél évben több körben is voltak elbocsátások a Gattyán György érdekeltségi körébe sorolható vállalatoknál: a Teqball gyár biatorbágyi üzeméből szinte mindenkit elküldtek, majd idén nyáron 200 főt bocsátottak el ugyancsak az automatizációra és reorganizációra hivatkozva.

Nemrég a Normafa Hotel & Retreat bezárása miatt újabb 45 ember veszítette el az állását; a különböző körök összeadva nagyjából 425 elbocsátott dolgozót jelenthetnek.

A Docler–Byborg csoport saját adatai szerint több mint 1500 főt foglalkoztat hét országban, fő pénztermelője továbbra is a LiveJasmin felnőtt-tartalomszolgáltató – írja a lap.