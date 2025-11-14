Szombaton sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a Holtankoljak.hu előrejelzése alapján.
A szakportál információi szerint sem a benzin, sem a gázolaj átlagára nem fog csökkenni vagy nőni november 15-én.
Azaz a mai napon és várhatóan holnap is
az autósok az alábbi átlagárakon tankolhatnak a töltőállomásokon:
- 95-ös benzin: 579 Ft/liter
- gázolaj: 594 Ft/liter
Nyugaton már érzik az orosz gázolaj hiányát, mi ezt – egyelőre – megúsztuk
Ismét drágult az üzemanyag, és bár hiába az áremelkedés a hazai kutakon, a nemzetközi olajpiac meglepően nyugodt: a Brent hónapok óta 60–70 dollár között mozog, és komolyabb kilengésre az év végéig sem számítanak. A szakértők szerint az amerikai szankciók alóli felmentés nem befolyásolja érdemben a hazai árakat, miközben az orosz olajtermékek kiesése miatt a gázolaj továbbra is drágább marad a benzinnél.
