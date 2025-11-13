Csütörtöktől ismét drágult az üzemanyag: a benzin nagykereskedelmi ára 2, a gázolajé 5 forinttal emelkedik. A hazai kutakon ma még átlagosan 577 forintért tankolhatunk benzint, míg a gázolaj ára 588 forint volt a Holtankoljak adatai szerint.

Bár a drágulás folytatódik, a háttérben nem háborús pánik vagy ellátási sokk áll, a nemzetközi olajpiac ugyanis kifejezetten nyugodt időszakát éli.

Arról, mi mozgatja most az árakat, milyen hatása volt az amerikai szankciók alóli felmentésnek, és mire számíthatunk az év hátralévő részében, az Economxnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára beszélt.

Stabil, de pesszimista piac

Grád Ottó szerint nem véletlen, hogy csendes az olajpiac: a kőolaj jegyzésára már hosszabb ideje egy viszonylag szűk, 62–66 dolláros sávban mozog, és nincsenek olyan hírek, amelyek ezt érdemben kizökkentenék. A piac továbbra is pesszimista, mivel a világgazdasági kilátások gyengék, és senki sem számol komoly többletigénnyel.

A szakember úgy látja, hogy a nagy gazdasági szereplők – például az Egyesült Államok, Kína és India – közötti feszült viszony, a vámháborús környezet és a visszafogott gazdasági növekedés mind abba az irányba hatnak, hogy a gyengébb teljesítményhez kevesebb kőolajra van szükség, miközben a kínálati oldal stabil maradt.

Európában ugyanakkor a gázolajpiacon érzékelhető némi elmozdulás. A korábbi orosz szállítások kiesése miatt a kontinens egyre kevesebb orosz eredetű alapgázolajhoz jut, amit új forrásokkal kell pótolni. Emiatt a gázolaj felértékelődött a benzinnel szemben, és ez a különbség a hazai árakban is látszik.

A főtitkár emlékeztetett: a gázolajnak nemcsak közlekedési, hanem fűtési szerepe is van, ami a téli hónapokban szintén növeli a keresletet.

Az amerikai felmentésnek nincs érzékelhető hatása

„Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció”

– közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel kötött – szóbeli – megállapodásról.

A kormányfő korábban arról is beszélt, hogy ha az amerikai szankciók alóli felmentés nem valósul meg, akár ezer forint is lehetett volna karácsonyra az üzemanyagár.

Grád Ottó szerint az ilyen döntések hosszabb távon hatnak, és jelenleg gyakorlatilag nincs közvetlen befolyásuk a magyarországi üzemanyagárakra.

A főtitkár ugyanakkor megnyugtatónak nevezte, hogy a Mol finomítójában történt leállás kizárólag technológiai eredetű volt, és már zajlik a helyreállítás. A kiesés átmeneti nehézséget okozott, de a pótlás megoldható, a fizikai ellátás biztosítottnak tűnik.

Grád Ottó szerint jelenleg az árakat három tényező tartja kordában:

a nyersolaj világpiaci ára,

a forint viszonylagos ereje az euróval és a dollárral szemben,

valamint az európai termékpiacok stabilitása.

Nagy mozgásra az év végéig nem számítanak

A MÁSZ főtitkára szerint az év hátralévő részében nem várható jelentősebb áremelkedés, amennyiben nem történik komoly geopolitikai fordulat – például az orosz–ukrán háború eszkalálódása vagy a közel-keleti feszültségek kiéleződése.

A jelenlegi piaci környezetben a kőolaj ára a 60–70 dolláros sávban maradhat, és ha a forint továbbra is erős marad, csupán néhány forintos elmozdulás várható a hazai kutakon. Ugyanakkor jelentős árcsökkenés sem reális – fogalmazott Grád Ottó –, mivel a mostani árszintek a jelenlegi keresleti-kínálati viszonyokat tükrözik.

Összességében tehát a szakértő szerint a világgazdaság továbbra is gyengélkedik, az olajpiac pedig „csendes üzemmódban” maradhat az év végéig.