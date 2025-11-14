Az Európai Bizottság (EB) adatira hivatkozva a Portfolio azt írta, hogy a magyar benzin literenként 573 forintba kerül, ami a régiós összehasonlításban az átlag körüli szintet jelenti. A szomszédos országok árai literenkén:
- Szerbia: 597 forint
- Ausztria: 584 forint
- Szlovákia: 582 forint
- Magyarország: 573 forint
- Románia: 569 forint
- Horvátország: 557 forint
- Szlovénia: 555 forint
- régiós átlag: 574 forint
A dízel ára is az átlag alatt van, igaz 4 forinttal.
Jelenleg tehát nem kell markáns kormányzati intézkedésektől tartani,
hiszen a hazai benzin-és dízelár abszolút a régiós középmezőnyben szerepel.
De azért bőven vannak még aggályok a hazai üzemanyagpiac számára, elég a százhalombattai tűzeset miatt kieső finomítói kapacitásokra, a jövő évben is esedékes (de talán elhalasztásra kerülő) jövedéki adóemelésre vagy a szerb NIS finomító körüli bonyodalmakra gondolni.
A lap arra kereste a választ, hogy miért nem esett még nagyobbat idén itthon a benzin ára, hiszen „bomba formában van a forint“, a Brent olaj jegyzése pedig nem kevesebb, mint 14 százalékot esett, mindeközben a benzinár csupán 6 százalékkal került lejjebb.
A kilátásokról szólva a lap azt írja, hogy a finomítói prémiumok alakulása vegyes képet mutat: rövid távon a dízel marzs további emelkedésére lehet számítani (az amerikai EIA előrejelzése szerint 2026-ban 69 cent/gallonról 90 cent/gallonra nőhet). Középtávon (2025–2027) a marzsok várhatóan a hosszú távú átlag felett maradnak, bár enyhe visszarendeződés előfordulhat. Hosszabb távon a finomítói kapacitások csökkenése, az alternatív energiaforrások terjedése és a kereslet átalakulása mérsékelheti a prémiumokat.
