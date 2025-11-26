Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) és a digitális Egészségablakkal olyat hozott létre Magyarország, amit külföldiről az egészügyi szakértők tanulmányozni járnak hozzánk, ezzel kezdte előadását Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a hatodik Digital Health Summiton.
A digitális egészségügyi tér egyrészt azért jöhetett létre, mert hazánkban egy egységes állami egészségbiztosítási rendszer van, másrészt pedig igény volt erre a lakosság részéről.
Az időpontfoglalási rendszer digitalizálása azért fontos, mert az emberek sokszor azt érzik, hogy nehéz bejutni az orvoshoz, ezért a szervezettségen kellett javítani. Magyarországon Rétvári Bence szerint a 100 ezer lakosra jutó orvosok száma nem sokkal kevesebb, mint az uniós átlag. Hozzátette: 15 év alatt 9 ezerrel nőtt a működési engedéllyel rendelkező orvosok száma.
A digitális térben jobban eloszlik a szakrendelőt leterhelése, mert a lakosság egyharmada hajlandó akár 40 kilométert is utazni, csak minél hamarabb jusson ellátáshoz.
Említett néhány adatok a digitális egészségügyi térből:
- Az EgészségAblak applikációt már 4,4 millió ember letöltötte;
- Havonta a leletekből 17 milliót töltenek le;
- Havonta 19 millió e-recept kerül a felhőbe;
- Havonta 1,8 millió e-beutalót állítanak ki az orvosok;
- Naponta 3100 időpontot foglal a lakosság;
- Elérhető időpontok száma kétmillió;
- Elérhető szakrendelők száma, ahol időpontot lehet foglalni 169;
Úgy fogalmazott az államtitkár, hogy az látszik, hogy a lakosság egy része nem szokott át az EgészségAblak applikációba, hiszen kétmillió időpontból naponta csupán 3100 időpontot foglalnak le.
