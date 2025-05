A Szeged külvárosában található 300 hektáros telephely várhatóan évi 200 000 jármű gyártási kapacitással rendelkezik majd, a Planet Images műholdfelvételei azt mutatják, hogy a gyár rohamtempóban formálódik.

A Google Maps februárban frisstett térképe még csak a régészeti feltárások nyomait mutatja, ám és az első építmények váza már itt is látható.

A valóságban azóta hatalmas változások történtek. Ezt mi sem mutatja jobban, mint a Business Insider által publikált, világűrből készült képsorozat.

A lap arra emlékeztet, hogy telephely építése tavaly kezdődött, az első BYD elektromos jármű várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról.

A cég európai részlegének alapítója Stella Li nemrégiben árulta el a Totalcarnak, hogy a BYD európai központját Budapesten, gyáregységeit és fejlesztési központját pedig Szegeden építi fel, ezek lesznek a vállalat európai lábai középtávon.

Cáfolta ugyanakkor, hogy tervben lenne német vagy brit központ, ahogy azt is, hogy az Európai Bizottság tisztességtelen állami támogatással kapcsolatosan vizsgálódna.

Kiemelte, hogy elsősorban a környékről keresik a 8-10 ezer szegedi alkalmazottat és a magyar munkavállalókat preferálják, azonban az 1800-2000 eurós híresztelésekről úgy nyilatkozott Stella Li, hogy ezek nem a BYD hivatalos információi.

A lapnak azt is elárulta, hogy a beszállítást illetően magyar, osztrák, francia és olasz partnerekkel is tárgyalnak, de ezek még nem végleges beszállítói szerződések. Maguk az akkumulátorcellák Kínából érkeznek az autókhoz, viszont az összeszerelés teljes folyamata Szegeden lesz, és elsősorban innen tervezik az európai igényeket kiszolgálni, noha persze az első időszakban még Kínából is importálnak majd modelleket.

A4 milliárd eurósra becsült beruházás a legújabb lépés a BYD európai dominanciára irányuló törekvéseiben - írják a BI cikkében. Miután a kínai óriás meghódította országa brutálisan versenyképes elektromos járműpiacát, ráfeküdt a tengerentúli terjeszkedésre, és rekord számú elektromos és hibrid járművet exportált 2025 első negyedévében.

A hírek szerint egyébként a kínai autógyártó a következő években egy törökországi gyár építését is megkezdi, mi több, egy harmadik európai gyár terveit is fontolóra veszik.

Ez a Business Insider szerint hatalmas fenyegetést jelent a Teslára, amelynek van egy gigagyára Németországban, és Európát tekinti harmadik legnagyobb piacának.

Elon Musk autógyártója tavaly 327 000 járművet értékesített Európában, ám 2025-ben már az eladások jelentős visszaesését tapasztalták - ami nyilván nem teljesen független Musk európai politikába való beavatkozásától és a német AfD párt nyílt támogatásától.

Ráadásul amíg a Tesla európai eladásai 37 százalékkal estek az év első három hónapjában, közben a BYD-é közel 300 százalékkal nőttek.