A kínai elektromos autógyártó európai terveiről Stella Li, a BYD Europe alapítója beszélt a Totalcarnak adott interjújában. Mint fogalmazott, jelenleg nem a tisztán elektromos hajtású autóknak kedveznek az európai trendek, a gyártó hosszútávú stratégiával dolgozik és nincs esély arra, hogy visszatérnek a belső égésű motorokhoz.

Stella Li arról is beszélt a lapnak, hogy az átmeneti időszakot plug-in hibridekkel hidalják át, és ha szükséges, akkor dinamikusan igazítják majd a gyártósorokat a piaci igényekhez.

Az alapító azt is elárulta, hogy több műszakban, napi 550-600 kilométert futó kínai taxikban tesztelik az autókban lévő akkumulátorok amortizációját, és több, egymillió kilométer fölött futó autónál 90 százalék feletti a kapacitás, de időalapon, hagyományos felhasználás mellett is évtizedes távlattal lehet az új akkucellákkal számolni. Ez az Európában igen jelentős használtpiac szempontjából kedvező.

Stella Li elárulta, hogy a BYD európai központját Budapesten, gyáregységeit és fejlesztési központját pedig Szegeden építi fel, ezek lesznek a vállalat európai lábai középtávon.

Cáfolta ugyanakkor, hogy tervben lenne német vagy brit központ, ahogy azt is, hogy az Európai Bizottság tisztességtelen állami támogatással kapcsolatosan vizsgálódna.

Kiemelte, hogy elsősorban a környékről keresik a 8-10 ezer szegedi alkalmazottat és a magyar munkavállalókat preferálják, azonban az 1800-2000 eurós híresztelésekről úgy nyilatkozott Stella Li, hogy ezek nem a BYD hivatalos információi.

A lapnak azt is elárulta, hogy a beszállítást illetően magyar, osztrák, francia és olasz partnerekkel is tárgyalnak, de ezek még nem végleges beszállítói szerződések. Maguk az akkumulátorcellák Kínából érkeznek az autókhoz, viszont az összeszerelés teljes folyamata Szegeden lesz, és elsősorban innen tervezik az európai igényeket kiszolgálni, noha persze az első időszakban még Kínából is importálnak majd modelleket.

Emellett az alapító szerint kutatás és fejlesztés is zajlik majd Szegeden, főként az önvezetési funkciókat fejlesztik és tesztelik, aminek kapcsán már magyar egyetemekkel is tárgyal a vállalat.