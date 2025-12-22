Érdekes eredmények születtek a Wolt rendszeréből lekért vásárlási adatokból. A szolgáltató szerint ők tipikusan azok, akiktől az utolsó percekben rendelnek valamit, hiszen gyorsvásárlási platformként a hagyományos webáruházakkal ellentétben a Woltnál a karácsony előtti napokban érzékelik leginkább a vásárlók ünnepi rohamát.
Az elmúlt 5 napban a Wolt kínálatában a nem melegételes termékek közül ezeket rendelték a legtöbben:
- fürdőbomba,
- az ajándékok csomagolásához vagy karácsonyi dekorációkhoz használható szaténszalagok is,
- körömreszelők és különleges körömlakkok.
- társasjátékok: a klasszikus Dixit asszociációs partijáték mellett A Rettegés Éjszakája: Vérfarkas a legkelendőbb, de a Dobble kártyajátékot és a szabadulószoba jellegű rejtélyeket is sokan keresik.
- a hőérzékeny fotópapírral dolgozó Fujifilm Instax instantkamera a legnépszerűbb termék, amely egyaránt beválhat ajándékként vagy a családi ünnep analóg formátumban való megörökítésének eszközeként.
- karácsonyi fényfüzért is sokan a Woltról szereznek be az idén,
- ahogy a főzéshez szükséges konyhai mérleget is.
- Ezen kívül a Xiaomi okosórája, az Apple EarPods fülhallgatója, illetve a Sony PS5 kontrollere ugyancsak népszerű ajándéknak számítanak.
A legnagyobb értékű, Wolton keresztül rendelt műszaki cikkek közt
- egy közel félmillió forintba kerülő, felső kategóriás Samsung okostelefon,
- és egy közel 250 ezer forintot érő videojáték-streamer szettet lehet kiemelni az elmúlt napokból.
Két különlegesség is akadt a rendelések között:
- Szeged közelében valaki 80 ezer forint értékben rendelt hetven darab mákos-meggyes rétest,
- míg a fővárosban egy helyi giroszozónak feladott 30 darabos rendelés az elmúlt napok csúcstartója.
Összességében ezekben a napokban a hétköznapi melegételek, a hamburger és a pizza a legkelendőbbek, hiszen ezeket a karácsonyi előkészületek közepette is gyorsan el lehet fogyasztani.
Számos településen lehet a Woltról karácsonyfát rendelni:
- Cegléden és Pécsett az ezüstfenyő,
- Debrecenben, Budapesten és Budaörsön a dán nordmann,
- Szegeden a lucfenyő a kedvenc.
