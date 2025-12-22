Érdekes eredmények születtek a Wolt rendszeréből lekért vásárlási adatokból. A szolgáltató szerint ők tipikusan azok, akiktől az utolsó percekben rendelnek valamit, hiszen gyorsvásárlási platformként a hagyományos webáruházakkal ellentétben a Woltnál a karácsony előtti napokban érzékelik leginkább a vásárlók ünnepi rohamát.

Az elmúlt 5 napban a Wolt kínálatában a nem melegételes termékek közül ezeket rendelték a legtöbben:

  • fürdőbomba,
  • az ajándékok csomagolásához vagy karácsonyi dekorációkhoz használható szaténszalagok is,
  • körömreszelők és különleges körömlakkok.
  • társasjátékok: a klasszikus Dixit asszociációs partijáték mellett A Rettegés Éjszakája: Vérfarkas a legkelendőbb, de a Dobble kártyajátékot és a szabadulószoba jellegű rejtélyeket is sokan keresik.
  • a hőérzékeny fotópapírral dolgozó Fujifilm Instax instantkamera a legnépszerűbb termék, amely egyaránt beválhat ajándékként vagy a családi ünnep analóg formátumban való megörökítésének eszközeként.
  • karácsonyi fényfüzért is sokan a Woltról szereznek be az idén,
  • ahogy a főzéshez szükséges konyhai mérleget is.
  • Ezen kívül a Xiaomi okosórája, az Apple EarPods fülhallgatója, illetve a Sony PS5 kontrollere ugyancsak népszerű ajándéknak számítanak.

A legnagyobb értékű, Wolton keresztül rendelt műszaki cikkek közt

  • egy közel félmillió forintba kerülő, felső kategóriás Samsung okostelefon,
  • és egy közel 250 ezer forintot érő videojáték-streamer szettet lehet kiemelni az elmúlt napokból.

Két különlegesség is akadt a rendelések között:

  • Szeged közelében valaki 80 ezer forint értékben rendelt hetven darab mákos-meggyes rétest,
  • míg a fővárosban egy helyi giroszozónak feladott 30 darabos rendelés az elmúlt napok csúcstartója.

Összességében ezekben a napokban a hétköznapi melegételek, a hamburger és a pizza a legkelendőbbek, hiszen ezeket a karácsonyi előkészületek közepette is gyorsan el lehet fogyasztani.

Számos településen lehet a Woltról karácsonyfát rendelni:

  • Cegléden és Pécsett az ezüstfenyő, 
  • Debrecenben, Budapesten és Budaörsön a dán nordmann,
  • Szegeden a lucfenyő a kedvenc.

