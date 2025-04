Győrben nyitotta meg második BYD értékesítési pontját, az első vidéki BYD bemutatótermét az AutoWallis – közölte a csoport az MTI-vel.

A BYD autóihoz Győrben a szintén az AutoWallis Csoporthoz tartozó Iniciál Autóház nyújtja a szervizszolgáltatást.

A kínai cég 2022-ben, a Párizsi Autószalonon mutatkozott be az európai személyautó-piacon, 2023 októberében pedig Magyarországon is elindították az elektromos autók értékesítését. Az AutoWallis Csoport 2023-ban nyitotta meg első BYD szalonját Budapesten. A BYD Magyarország 2024 végén jelentette be, hogy az országos márkakereskedői hálózatának kiépítése érdekében további értékesítési és szervizpontokkal bővíti jelenlétét.

Ezért Győrt választották

A közlemény idézi Antal Pétert, az AutoWallis Csoport kiskereskedelmi üzletágának igazgatóját, aki szerint a márkakereskedések által értékesített gépjárművek között egyre nagyobb arányban szerepelnek a konnektorról tölthető autók, és már a hazai utakat is közel 700 darab általuk eladott BYD-modell rója.

Nyugat-Magyarország jelentős vásárlói potenciállal rendelkezik, és az elektromos járművek iránti kereslet is évről évre emelkedik a régióban, így esett a választásuk Győrre

– hangsúlyozta a cégcsoport közleménye. Az MTI érdeklődésére azt is kifejtették, hogy jelenleg nincsenek konkrét nyilvános tervek új autószalonok, bemutatótermek megnyitására, de a növekedési stratégiájuk értelmében folyamatosan mérlegelik és vizsgálják a hazai és a régiós bővülési lehetőségeket.

Az AutoWallis Csoport tavaly 398,46 milliárd forintra növelte árbevételét, amely 9 százalékkal haladja meg az előző évit, az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 2 százalékkal 20,175 milliárd forintra emelkedett. Az AutoWallis Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója.