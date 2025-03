A BYD célja, hogy 2025-re megduplázza a Kínán kívüli értékesítését, a vámok jelentette akadályokat pedig a helyi összeszerelő üzemekkel kívánják leküzdeni – mondta a cég keddi eredménybeszámolója kapcsán Wang Chuanfu vezérigazgató.

A kínai gyártó összesen 417 204 elektromos járművet értékesített 2024-ben az exportpiacon és arra számítanak, hogy idén „jelentősen növekedni fog" a cég piaci részesedése

A BYD képviselője a Reutersnek megerősítette a tengerentúli eladások megduplázásának a szándékát, azonban Wang többi megjegyzését nem kommentálták,

A legnagyobb külföldi piac

Többek között arról beszélt a vezérigazgató, hogy a külföldi kormányok mérlegelik, hogy kivessék-e a vámokat a kínai gyártású járművekre. A BYD a jövőben is fenn kívánja tartani azt az üzleti modellt, hogy a kulcsfontosságú alkatrészeket Kínából szerzi be, a járműveket pedig a helyi piacokon szereli össze – tette hozzá Wang, anélkül, hogy pontosította volna, mely országokra gondol.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vállalat „nagyszerű lehetőségeket” lát a gyors növekedésre a latin-amerikai és délkelet-ázsiai országokban is, ahol a kormányok és az emberek barátságosak a kínai márkákkal szemben. A cég legnagyobb külföldi piacának Brazília számít és jelenleg is építenek egy új gyárat a latin-amerikai országban. Ezenfelül Thaiföldön, Törökországban és az EU-n belül Szegeden épít gyárat a BYD, illetve sajtóinformációk szerint egy németországi üzem létesítése is a terveik között szerepel.

Felvennék a versenyt a Toyotával

A BYD vezérigazgatója aláhúzta, hogy a geopolitikai fejlemények miatt – vagyis a Trump adminisztráció és Ottawa vámjai folytán – rövid távon nem tervezik, hogy Kanadában és az Egyesült Államokban értékesítsék a modelljeiket.

Wang elárulta: biztos benne, hogy a kínai cég egy járműre jutó nyereségessége meg fogja haladni a Toyota nyereségesrátáját. Jelenleg a Toyota számít a a világ első számú autógyártója az eladások alapján: összesen 10,8 millió járművön adtak túl 2024-ben, míg a BYD 4,27 millión. Idén 5,5 millió jármű értékesítését tervezi a kínai cég.